Abandonado pelo pai e rapper nas horas vagas: quem é Memphis Depay, apontado como novo affair de Maisa

Astro do Corinthians teria engatado um romance com a atriz e apresentadora

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 10:12

Maísa e Memphis Depay Crédito: Reprodução/Instagram

Um novo casal alvinegro está surgindo? Torcedora do Corinthians, Maísa Silva teve seu nome ligado a rumores de um romance com o camisa 10 do time, Memphis Depay. A atriz e apresentadora e o jogador começaram a se seguir no Instagram recentemente, e passaram a trocar interações nas redes sociais. Foi o suficiente para os seguidores apontarem um suposto affair entre os dois.>

O burburinho aumentou quando o holandês compartilhou um vídeo de Maisa em seu perfil, acompanhado da legenda "essa sabe viver". O post foi rapidamente apagado, mas foi o suficiente para alimentar ainda mais as especulações sobre o possível relacionamento entre atriz e atleta.>

Memphis Depay, de 31 anos, nasceu na Holanda e é conhecido por sua trajetória de destaque na Europa, com passagens por clubes como PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid. O atacante, aliás, usa apenas o primeiro nome nas camisas dos clubes por onde rodou, uma decisão que reflete a relação conturbada com o pai biológico, Dennis Depay. O atleta tinha apenas quatro anos quando seu pai abandonou ele e sua mãe, a holandesa Cora Schensema.>

"Eu nunca o perdoarei. Não me chame de Depay, me chame de Memphis. (...) Não, eu não quero explicar exatamente o que aconteceu em casa, porque eu não quero que as pessoas se sintam envergonhadas. E é assim que vai continuar porque eu já segui em frente”, disse Memphis, em entrevista à 'BBC', em 2015.>