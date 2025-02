SERÁ?

Romance entre Maísa e jogador do Corinthians é especulado

A apresentadora estaria conhecendo melhor o holandês Memphis Depay, que chegou a postar um vídeo da atriz nos stories

Especulações sobre um novo envolvimento amoroso da atriz e apresentadora Maísa encheram as redes sociais nesta quarta-feira (19). Diferentemente do último namorado da "prima" do país, o novo pretendente não é anônimo, e nem brasileiro. >