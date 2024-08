SUSTO

Maisa reflete sobre ter sobrevivido a incêndio: 'Dia mais triste e o mais feliz da minha vida'

Eliana entrevistou Maisa Silva em reportagem exibida no programa Fantástico do domingo, 4. Durante a conversa, a atriz relembrou os apuros que viveu quando o apartamento em que estava em Recife, em Pernambuco, sofreu um incêndio.

"Passei por uma experiência de quase morte. Escapei de um incêndio com meus amigos em julho de 2023. A gente tinha chegado de uma festa, o apartamento tinha oito pessoas no momento. Esse meu amigo e mais uma amiga ficaram lá algumas horas, esperando o resgate, porque estava complexo o acesso", contou.

"Inclusive, me desculpa se eu estiver meio confusa nas palavras, porque é bem sério o que aconteceu com a gente. Apesar de ninguém ter saído com arranhão, nenhuma sequela, machucado. Todos os danos foram materiais, mas todas as vidas estão bem, é isso que importa", concluiu a atriz a Eliana.