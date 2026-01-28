Acesse sua conta
Governo da Bahia determina desapropriação de áreas em sete bairros de Salvador; saiba onde

Proprietários têm direito à indenização

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 09:47

Vista da cidade a partir do Farol da Barra
Vista da cidade a partir do Farol da Barra Crédito: Shutterstock

O Governo da Bahia declarou áreas de sete bairros de Salvador, incluindo o Caminho das Árvores, como de utilidade pública, o que autoriza o Estado a realizar a desapropriação dos terrenos. A medida, assinado pelo governador Jerônimo Rodrigues, é para realização de obras e foi publicada na edição desta quarta-feira (28) do Diário Oficial e já está em vigor.

Ao todo, serão desapropriados 139.226,97 metros quadrados, o equivalente a quase 14 hectares, distribuídos em diferentes pontos da capital baiana. As áreas estão detalhadas em anexos técnicos do decreto, com coordenadas geográficas e delimitação precisa (confira abaixo).

Os imóveis atingidos ficam nas seguintes áreas: 

Governo da Bahia desapropria áreas em sete bairros de Salvador para obras

Caminho das Árvores
Santa Tereza / Luís Anselmo
Áreas desapropriadas em Campinas de Pirajá
Áreas desapropriadas em São Gonçalo do Retiro
Áreas desapropriadas em Boa Vista de São Caetano
De acordo com o decreto, os terrenos serão destinados à execução de obras de macrodrenagem do Rio Camarajipe, com o objetivo de reduzir alagamentos, melhorar o escoamento das águas pluviais e prevenir enchentes em diferentes regiões de Salvador.

A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), ficará responsável pela condução do processo.

A entidade está autorizada a realizar os procedimentos administrativos e judiciais necessários, inclusive com imissão na posse em caráter de urgência, além de liquidar e pagar as indenizações aos proprietários, utilizando recursos próprios.

