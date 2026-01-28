Inmet emite alerta de chuva forte para Salvador e mais de 70 municípios da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 06:29
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de acumulado de chuva, com grau de severidade de perigo potencial, válido para esta quarta-feira (28) em diversas regiões da Bahia, incluindo Salvador, a Região Metropolitana, o Nordeste, Sul, Centro-Sul e Centro-Norte baiano.
De acordo com o órgão, são esperadas chuvas entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia. O alerta aponta baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, especialmente em áreas com histórico de vulnerabilidade.
O que fazer em caso de tempestade?
Entre os municípios afetados estão Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Simões Filho, Candeias, Ilhéus, Itabuna, Santo Antônio de Jesus, Valença, Alagoinhas, entre outros.
Alagoinhas, Amélia Rodrigues, Araçás, Arataca, Aratuípe, Aurelino Leal, Barro Preto, Belmonte, Buerarema, Cachoeira, Cairu, Camacan, Camaçari, Camamu, Canavieiras, Candeias, Cardeal da Silva, Catu, Dias d’Ávila, Dom Macedo Costa, Entre Rios, Esplanada, Gongogi, Ibicaraí, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ilhéus, Itabuna, Itacaré e Itajuípe.
Itanagra, Itaparica, Itapé, Ituberá, Jaguaripe, Jussari, Laje, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Maragogipe, Maraú, Mascote, Mata de São João, Muniz Ferreira, Nazaré, Nilo Peçanha, Piraí do Norte e Pojuca.
Presidente Tancredo Neves, Salinas da Margarida, Salvador, Santa Luzia, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, São Felipe, São Francisco do Conde, São José da Vitória, São Sebastião do Passé, Saubara, Simões Filho, Taperoá, Teodoro Sampaio, Terra Nova, Ubaitaba, Una, Uruçuca, Valença e Vera Cruz.