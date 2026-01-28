PREVISÃO DO TEMPO

Inmet emite alerta de chuva forte para Salvador e mais de 70 municípios da Bahia

Expectativa é de chuvas entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia

Esther Morais

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 06:29

Dia de chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de acumulado de chuva, com grau de severidade de perigo potencial, válido para esta quarta-feira (28) em diversas regiões da Bahia, incluindo Salvador, a Região Metropolitana, o Nordeste, Sul, Centro-Sul e Centro-Norte baiano.

De acordo com o órgão, são esperadas chuvas entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia. O alerta aponta baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, especialmente em áreas com histórico de vulnerabilidade.

Entre os municípios afetados estão Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Simões Filho, Candeias, Ilhéus, Itabuna, Santo Antônio de Jesus, Valença, Alagoinhas, entre outros.

Confira lista completa:

Alagoinhas, Amélia Rodrigues, Araçás, Arataca, Aratuípe, Aurelino Leal, Barro Preto, Belmonte, Buerarema, Cachoeira, Cairu, Camacan, Camaçari, Camamu, Canavieiras, Candeias, Cardeal da Silva, Catu, Dias d’Ávila, Dom Macedo Costa, Entre Rios, Esplanada, Gongogi, Ibicaraí, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ilhéus, Itabuna, Itacaré e Itajuípe.

Itanagra, Itaparica, Itapé, Ituberá, Jaguaripe, Jussari, Laje, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Maragogipe, Maraú, Mascote, Mata de São João, Muniz Ferreira, Nazaré, Nilo Peçanha, Piraí do Norte e Pojuca.