CRIME

Corretora foi morta em intervalo de oito minutos, diz polícia

Daiane Alves de Souza estava desaparecida desde dezembro

Maysa Polcri

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 15:05

Síndico confessou crime e indicou onde estava corpo de corretora Crédito: Reprodução

A Polícia Civil de Goiás acredita que a corretora de imóveis Daiane Alves de Souza, de 43 anos, foi morta em um intervalo de oito minutos pelo síndico do prédio. A informação foi divulgada durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (28). Ela desapareceu em 17 de dezembro, e o corpo foi encontrado em uma área a cerca de 15 quilômetros da cidade, em estado de ossada.

A última imagem de Daiane foi registrada pela câmera de segurança do elevador, às 19h, quando a corretora foi até o subsolo. Oito minutos depois, uma outra moradora usou o elevador para ir ao mesmo andar. A testemunha relatou aos policiais não ter vista nada de incomum no prédio.

Portanto, Daiane Alves teria sido morta neste intervalo de tempo pelo síndico Cléber Rosa de Oliveira, que confessou ter matado a corretora e indicou onde o corpo estava. A polícia divulgou que a ossada foi encontrada nesta quarta-feira (28).

"Não podemos afirmar de maneira categórica pela ausência das imagens [do subsolo], mas pela análise do contexto tudo indica que ela foi morta dentro do prédio e retirada de lá", afirmou o delegado João Paulo Ferreira Mendes. As investigações apontam que Daiane foi até o subsolo para verificar a falta de energia, que só atingia o seu apartamento. O espaço é um ponto cego das câmeras do edifício, segundo a polícia.

O filho do síndico, Maykon Douglas de Oliveira, também foi preso de forma preventiva sob suspeita de obstruir as investigações. Até então, as defesas do síndico e de seu filho não se manifestaram publicamente.

Antes de ser encontrada morta, a corretora de imóveis enfrentava uma escalada de conflitos com a administração do condomínio onde morava, em Caldas Novas (GO), que culminou em uma assembleia para expulsá-la do edifício. A decisão chegou a ser aprovada pela maioria dos moradores, mas foi suspensa por determinação judicial.

Síndico já havia sido denunciado

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) apresentou uma nova denúncia contra Cleber Rosa de Oliveira pelos crimes de perseguição, conhecido como stalking, com agravante de abuso de função.

A denúncia foi protocolada no dia 19 de janeiro e se baseia no artigo 147-A do Código Penal, combinado com o artigo 61, que trata do agravamento da pena quando há abuso da função exercida. Com esse novo processo, chegou a 12 o número de ações judiciais envolvendo Daiane e o síndico.

De acordo com o promotor de Justiça Cristhiano Menezes da Silva Caires, responsável pelo caso, Cleber teria se aproveitado do cargo de síndico para dificultar a rotina da corretora. Segundo o MP, ele passou a monitorá-la por meio das câmeras do condomínio e a submetê-la a situações de constrangimento frequentes.