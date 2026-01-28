DOEU NO BOLSO

‘Golpe do PIX’: turista compra milho de R$ 20 em Copacabana, mas tem R$ 20 mil descontado de conta

De acordo com a vítima, que não fala português, vendedor se ofereceu para ajudar a digitar o valor no aplicativo de pagamento

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 14:56

‘Golpe do PIX’: turista compra milho de R$ 20 em Copacabana, mas tem R$ 20 mil descontado de conta Crédito: Reprodução/TV Globo

Um milho bastante indigesto. A compra de uma guloseima de R$ 20 na praia de Copacabana, na zona sul, do Rio de Janeiro, acabou tendo um custo bem alto para a turista argentina María Cristina Gómez Aguillar. Ela denunciou à polícia que foi vítima de um golpe. De acordo com a mulher, no domingo (25), ela comprou um milho de um vendedor ambulante e pediu ajuda para fazer o pagamento por PIX, mas acabou tendo R$ 20 mil transferidos, em vez de R$ 20.

A vítima, que não fala português, informou ao G1 RJ que o vendedor se ofereceu para ajudar a digitar o valor no aplicativo de pagamento. E ela só percebeu o que havia acontecido depois de conferir o extrato da conta. O comprovante do PIX mostra a transferência no valor de R$ 20 mil.

“Eu não entendo números em português. Não falo português, entendo muito pouco. Então ele me ajudou a colocar o número no celular e me disse: ‘tá pronto’. Eu perguntei se já estava feito, e ele disse que sim. Quando cheguei e revisei o movimento do Mercado Pago, quase não tinha mais dinheiro. Não tinha mais dinheiro”, contou María Cristina ao G1 RJ.