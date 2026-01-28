Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Golpe do PIX’: turista compra milho de R$ 20 em Copacabana, mas tem R$ 20 mil descontado de conta

De acordo com a vítima, que não fala português, vendedor se ofereceu para ajudar a digitar o valor no aplicativo de pagamento

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 14:56

‘Golpe do PIX’: turista compra milho de R$ 20 em Copacabana, mas tem R$ 20 mil descontado de conta
‘Golpe do PIX’: turista compra milho de R$ 20 em Copacabana, mas tem R$ 20 mil descontado de conta Crédito: Reprodução/TV Globo

Um milho bastante indigesto. A compra de uma guloseima de R$ 20 na praia de Copacabana, na zona sul, do Rio de Janeiro, acabou tendo um custo bem alto para a turista argentina María Cristina Gómez Aguillar. Ela denunciou à polícia que foi vítima de um golpe. De acordo com a mulher, no domingo (25), ela comprou um milho de um vendedor ambulante e pediu ajuda para fazer o pagamento por PIX, mas acabou tendo R$ 20 mil transferidos, em vez de R$ 20.

A vítima, que não fala português, informou ao G1 RJ que o vendedor se ofereceu para ajudar a digitar o valor no aplicativo de pagamento. E ela só percebeu o que havia acontecido depois de conferir o extrato da conta. O comprovante do PIX mostra a transferência no valor de R$ 20 mil.

“Eu não entendo números em português. Não falo português, entendo muito pouco. Então ele me ajudou a colocar o número no celular e me disse: ‘tá pronto’. Eu perguntei se já estava feito, e ele disse que sim. Quando cheguei e revisei o movimento do Mercado Pago, quase não tinha mais dinheiro. Não tinha mais dinheiro”, contou María Cristina ao G1 RJ.

Segunda ela, o valor transferido era o dinheiro que havia juntado para aproveitar as férias no Rio. “Eu me assustei muito. Eram R$ 20,00, e ele colocou R$ 20 mil. Se aproveitou que eu não sei português. Até agora não tenho nenhuma resposta da polícia e não sei de nada”, relatou. A turista registrou um boletim de ocorrência e aguarda uma resposta das autoridades. Segundo ela, o golpe comprometeu totalmente a viagem.

Mais recentes

Imagem - Crime em família: sogra é presa após ajudar em assassinato da nora

Crime em família: sogra é presa após ajudar em assassinato da nora
Imagem - Em delírio, Adélio diz que faria chapa presidencial com William Bonner

Em delírio, Adélio diz que faria chapa presidencial com William Bonner
Imagem - Corretora foi morta em intervalo de oito minutos, diz polícia

Corretora foi morta em intervalo de oito minutos, diz polícia

MAIS LIDAS

Imagem - Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)
01

Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)

Imagem - Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas
02

Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas

Imagem - Nubank, C6, BTG: qual banco digital é mais seguro? Especialistas respondem
03

Nubank, C6, BTG: qual banco digital é mais seguro? Especialistas respondem

Imagem - Salário de Cariúcha na RedeTV! surpreende por ser muito abaixo do esperado; saiba o valor
04

Salário de Cariúcha na RedeTV! surpreende por ser muito abaixo do esperado; saiba o valor