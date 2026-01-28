Acesse sua conta
Em delírio, Adélio diz que faria chapa presidencial com William Bonner

Menções à candidatura, segundo peritos, reforçam o diagnóstico de esquizofrenia paranoide e mostram que a saúde mental dele piorou na prisão

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 15:16

Adélio Bispo
Adélio Bispo Crédito: Reprodução

Em meio a delírios, Adélio Bispo, autor da facada no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou a peritos que poderia disputar o Palácio do Planalto e citou os jornalistas William Bonner e Patrícia Poeta como opções para compor uma eventual chapa presidencial. Como a coluna revelou, Adélio foi submetido a um novo exame para avaliar se haveria possibilidade de deixar a prisão. O laudo, no entanto, aponta que ele, considerado inimputável, apresenta piora significativa do quadro psiquiátrico enquanto permanece na Penitenciária Federal de Campo Grande.

Ao longo do exame, realizado em novembro do ano passado, Adélio verbalizou aos peritos o eventual desejo de se candidatar à Presidência da República. Questionado sobre quem escolheria para a chapa, afirmou “com firmeza” que sua primeira opção seria Patrícia Poeta. Em seguida, segundo os peritos, disse que, em caso de recusa, optaria pelo jornalista William Bonner. Ao justificar as escolhas, Adélio afirmou que ambos os jornalistas transmitiriam credibilidade ao público durante as eleições.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

