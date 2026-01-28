Crime em família: sogra é presa após ajudar em assassinato da nora

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 15:51
Uma mulher de 47 anos, identificada como Márcia Helena da Silva, foi detida pela Polícia Civil sob a acusação de coautoria no feminicídio de sua nora. Segundo informações do portal R7, o crime ocorreu em 5 de dezembro de 2025, em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. As investigações apontam que a mãe teria influenciado o filho, Juarez Antônio da Silva (29), a assassinar a companheira, Graziele Rodrigues Brito (24), após uma suposta traição. Com um mandado de prisão preventiva expedido, Márcia foi encontrada na residência de uma irmã.
Segundo a delegada Adriana das Neves Rosa, da Delegacia Especializada de Homicídios, o assassinato foi premeditado. Na véspera do ocorrido, a sogra teria auxiliado na retirada dos filhos do casal da residência, visando isolar a vítima e facilitar a ação do executor.
Momentos antes do ataque, Graziele chegou a ser alertada pela cunhada através de mensagens. Temendo as intenções do irmão, a parente pediu que a vítima fugisse e desaparecesse. Apesar do aviso, Graziele retornou ao imóvel, onde foi morta a facadas.
A Polícia Civil informou ainda que Márcia expulsou as próprias filhas de casa por tentarem intervir e evitar a morte da cunhada. O autor do crime já havia sido preso em flagrante no Norte de Minas, logo após a fuga, e permanece no presídio de Vespasiano.
Márcia foi encaminhada para a unidade prisional de Ribeirão das Neves. Já os filhos de Graziele estão sob a responsabilidade e os cuidados da família materna.