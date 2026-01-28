Mãe entra em choque e se revolta após corpo de corretora morta por síndico ser encontrado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 11:15
A confirmação da morte da corretora Daiane Alves Souza, de 43 anos, provocou uma reação de desespero e choque na mãe, Nilse, que aguardava respostas havia mais de 40 dias. Ao ser informada sobre a localização do corpo e a prisão dos principais suspeitos nesta quarta (26), ela entrou em estado de abalo emocional e chegou a quebrar objetos no hall do prédio onde moravam, em Caldas Novas, Goiás.
Daiane estava desaparecida desde dezembro do ano passado e teve o corpo localizado pela Polícia Civil de Goiás em uma área de mata a cerca de 15 quilômetros da cidade. A descoberta levou à prisão do síndico do condomínio onde a corretora vivia, Cléber Rosa de Oliveira, e do filho dele, Maykon Douglas de Oliveira, na madrugada desta quarta-feira (28). O caso é investigado como homicídio.
Segundo a TV Anhanguera, Cléber indicou à polícia o local onde o corpo foi abandonado, já em estado de ossada, e confessou o crime. Em depoimento, ele afirmou que discutiu com Daiane no subsolo do prédio, no momento em que ela desceu para tentar restabelecer a energia elétrica do apartamento, e que a briga terminou de forma violenta. O síndico declarou ainda que teria agido sozinho.
Além de pai e filho, um porteiro do condomínio foi conduzido coercitivamente à delegacia para prestar esclarecimentos. O nome dele não foi divulgado. A Polícia Civil não informou se as prisões são temporárias ou preventivas. A defesa do síndico não foi localizada pela reportagem.
Corretora estava desaparecida desde dezembro
Desaparecimento de Daiane
Imagens de câmeras de segurança mostram Daiane sendo vista pela última vez em 17 de dezembro de 2025. Ela entra no elevador, conversa com o recepcionista na portaria e, em seguida, desce ao subsolo do prédio, de onde não retorna. Minutos antes, a corretora havia enviado um vídeo a uma amiga relatando que o apartamento estava sem energia elétrica.
Na gravação, Daiane mostra o quadro de luz do andar e testa o disjuntor. Em seguida, afirma: "Todas as minhas contas estão pagas, então não tem motivo da minha energia ter sido rompida", acrescentando acreditar que alguém estaria "brincando de desligar" o equipamento. Às 18h57, ainda filmando, ela entra no elevador com um homem e diz que iria ao subsolo tentar resolver o problema.
Natural de Uberlândia (MG), Daiane morava em Caldas Novas havia cerca de dois anos e administrava apartamentos da família no município. Conforme apurado pela investigação, ela vinha relatando conflitos recorrentes com a administração do condomínio, além de perseguições, ameaças e supostas sabotagens, como cortes de energia no imóvel.