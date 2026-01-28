Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mãe entra em choque e se revolta após corpo de corretora morta por síndico ser encontrado

Após mais de 40 dias de espera, família de Daiane Alves Souza recebeu notícia da morte e da prisão do síndico e do filho dele

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 11:15

Nilse, mãe de Daiane Alves de Souza
Nilse, mãe de Daiane Alves de Souza Crédito: Reprodução

A confirmação da morte da corretora Daiane Alves Souza, de 43 anos, provocou uma reação de desespero e choque na mãe, Nilse, que aguardava respostas havia mais de 40 dias. Ao ser informada sobre a localização do corpo e a prisão dos principais suspeitos nesta quarta (26), ela entrou em estado de abalo emocional e chegou a quebrar objetos no hall do prédio onde moravam, em Caldas Novas, Goiás.

Daiane estava desaparecida desde dezembro do ano passado e teve o corpo localizado pela Polícia Civil de Goiás em uma área de mata a cerca de 15 quilômetros da cidade. A descoberta levou à prisão do síndico do condomínio onde a corretora vivia, Cléber Rosa de Oliveira, e do filho dele, Maykon Douglas de Oliveira, na madrugada desta quarta-feira (28). O caso é investigado como homicídio.

Segundo a TV Anhanguera, Cléber indicou à polícia o local onde o corpo foi abandonado, já em estado de ossada, e confessou o crime. Em depoimento, ele afirmou que discutiu com Daiane no subsolo do prédio, no momento em que ela desceu para tentar restabelecer a energia elétrica do apartamento, e que a briga terminou de forma violenta. O síndico declarou ainda que teria agido sozinho.

Além de pai e filho, um porteiro do condomínio foi conduzido coercitivamente à delegacia para prestar esclarecimentos. O nome dele não foi divulgado. A Polícia Civil não informou se as prisões são temporárias ou preventivas. A defesa do síndico não foi localizada pela reportagem.

Corretora estava desaparecida desde dezembro

Policiais durante buscas pelo corpo da corretora Daiane Alves por Divulgação/Polícia Civil
Daiane Alves estava desparecida por Reprodução
Daiane Alves estava desparecida por Reprodução
Daiane Alves de Souza, de 43 anos, desapareceu na noite de 17 de dezembro por Reprodução
Daiane Alves de Souza, de 43 anos, desapareceu na noite de 17 de dezembro por Reprodução
Daiane Alves de Souza, de 43 anos, desapareceu na noite de 17 de dezembro por Reprodução
Daiane Alves foi filmada descendo para subsolo por Reprodução
Daiane Alves de Souza por Reprodução
Daiane Alves foi filmada descendo para subsolo por Reprodução
Daiane Alves foi filmada descendo para subsolo por Reprodução
Daiane Alves foi filmada descendo para subsolo por Reprodução
Daiane Alves foi filmada descendo para subsolo por Reprodução
Daiane Alves foi filmada descendo para subsolo por Reprodução
Daiane Alves Souza, de 43 anos, foi vista pela última vez dia 17 de dezembro por Arquivo pessoal
Cléber Rosa de Oliveira indicou onde estava corpo por Reprodução/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira indicou onde estava corpo por Reproduçaõ/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira foi preso por Reproduçaõ/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira foi preso por Reproduçaõ/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira foi preso por Reproduçaõ/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira foi preso por Reproduçaõ/TV Globo
1 de 20
Policiais durante buscas pelo corpo da corretora Daiane Alves por Divulgação/Polícia Civil

Desaparecimento de Daiane

Imagens de câmeras de segurança mostram Daiane sendo vista pela última vez em 17 de dezembro de 2025. Ela entra no elevador, conversa com o recepcionista na portaria e, em seguida, desce ao subsolo do prédio, de onde não retorna. Minutos antes, a corretora havia enviado um vídeo a uma amiga relatando que o apartamento estava sem energia elétrica.

Na gravação, Daiane mostra o quadro de luz do andar e testa o disjuntor. Em seguida, afirma: "Todas as minhas contas estão pagas, então não tem motivo da minha energia ter sido rompida", acrescentando acreditar que alguém estaria "brincando de desligar" o equipamento. Às 18h57, ainda filmando, ela entra no elevador com um homem e diz que iria ao subsolo tentar resolver o problema.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Expulsão, denúncias e processos: o histórico de brigas entre síndico e corretora antes do assassinato em prédio

Síndico confessa crime e diz que matou corretora após discussão no subsolo de prédio

Corpo de corretora que desapareceu em prédio é achado e síndico é preso

Perseguição repetida: entenda a denúncia contra síndico em caso de corretora desaparecida

Marcenaria, luz, excesso de hóspedes: as brigas que corretora que sumiu teve com vizinhos e síndico

Natural de Uberlândia (MG), Daiane morava em Caldas Novas havia cerca de dois anos e administrava apartamentos da família no município. Conforme apurado pela investigação, ela vinha relatando conflitos recorrentes com a administração do condomínio, além de perseguições, ameaças e supostas sabotagens, como cortes de energia no imóvel.

Tags:

Daiane Alves de Souza Corretora

Mais recentes

Imagem - Mulher mata a mãe a facadas após briga por corte de cabelo

Mulher mata a mãe a facadas após briga por corte de cabelo
Imagem - Homem rompe tendão durante treino de perna em academia e passa por cirurgia

Homem rompe tendão durante treino de perna em academia e passa por cirurgia
Imagem - Expulsão, denúncias e processos: o histórico de brigas entre síndico e corretora antes do assassinato em prédio

Expulsão, denúncias e processos: o histórico de brigas entre síndico e corretora antes do assassinato em prédio

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
01

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas

Imagem - Sessão da Tarde exibe filme de maior bilheteria no Brasil nesta quarta-feira (28 de janeiro)
02

Sessão da Tarde exibe filme de maior bilheteria no Brasil nesta quarta-feira (28 de janeiro)

Imagem - Mais chuva! Confira a previsão do tempo para Salvador até domingo (1º)
03

Mais chuva! Confira a previsão do tempo para Salvador até domingo (1º)

Imagem - "Alguém deveria começar uma religião baseada nos ensinamentos de Jesus", diz escritora baiana
04

"Alguém deveria começar uma religião baseada nos ensinamentos de Jesus", diz escritora baiana