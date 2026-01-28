CRIME

Corpo de corretora que desapareceu em prédio é achado e síndico é preso

Além dele, filho e porteiro também foram detidos

Carol Neves

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 07:13

Daiane Alves Souza, de 43 anos, foi vista pela última vez dia 17 de dezembro Crédito: Arquivo pessoal

O corpo da corretora Daiane Alves Souza, de 43 anos, que estava desaparecida desde dezembro do ano passado, foi encontrado pela Polícia Civil de Goiás, o que levou à prisão do síndico Cléber Rosa de Oliveira e do filho dele, Maykon Douglas de Oliveira, na madrugada desta quarta-feira (28), em Caldas Novas. A informação foi confirmada pelo delegado Pedromar Augusto de Souza ao portal G1.

Além de pai e filho, um porteiro do condomínio onde Daiane morava foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos, em condução coercitiva. O nome dele não foi divulgado. A defesa do síndico não foi localizada pela reportagem.

Segundo a TV Anhanguera, o corpo de Daiane foi abandonado pelo síndico a cerca de 15 quilômetros de Caldas Novas e encontrado em estado de ossada. À polícia, Cleber afirmou que agiu sozinho e relatou que discutiu com a corretora no subsolo do prédio, no momento em que ela desceu para religar o padrão de energia, dizendo que a discussão foi intensa e terminou no crime.

A polícia apura o caso como homicídio, mas ainda não informou se as prisões são preventivas ou temporárias.

Desaparecimento

Daiane foi vista pela última vez em 17 de dezembro de 2025. Imagens de câmeras de segurança mostram a corretora entrando no elevador do prédio, passando pela portaria para conversar com o recepcionista e, em seguida, retornando à cabine. Depois, ela desceu ao subsolo do condomínio e não voltou a ser vista.

Natural de Uberlândia (MG), Daiane morava em Caldas Novas havia cerca de dois anos e administrava apartamentos da família no local. Na noite do desaparecimento, ela enviou um vídeo a uma amiga relatando que a energia elétrica do apartamento havia sido desligada.

"Era normal aqui a gente passar por esse tipo de problema [falta de energia] então, a gente já se prevenia gravando o que estivesse acontecendo", contou a mãe dela, Nilse, ao explicar o motivo da gravação.

No vídeo, Daiane mostra o quadro de luz do andar e testa o interruptor, comprovando que o imóvel estava sem energia. A gravação continua enquanto ela entra no elevador, antes de passar pela recepção.

Às 18h57, ainda filmando, Daiane entra no elevador e encontra um homem, a quem explica que desceria ao subsolo para tentar restabelecer a energia.

"Todas as minhas contas estão pagas, então não tem motivo da minha energia ter sido rompida". Ela também afirma acreditar que alguém poderia estar "brincando de desligar" o disjuntor.