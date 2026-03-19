FISCALIZAÇÃO

Anvisa proíbe venda de fórmula infantil da Danone após detecção de toxina

Decisão foi publicada nesta quinta-feira (19)

Millena Marques

Publicado em 19 de março de 2026 às 11:45

Fórmula infantil proibida pela Anvisa Crédito: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a proibição da comercialização, da distribuição e do uso de lotes da fórmula infantil para lactentes Aptamil Premium 1 - 800g, produzida pela Danone. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira (19).

A decisão foi tomada após comunicado de recolhimento voluntário emitido pelo próprio fabricante, segundo a Anvisa. Laudos da Danone constataram a presença da toxina cereulida no produto, indicado para recém-nascidos de até 6 meses.

De acordo com o comunicado, os seguintes lotes devem ser recolhidos:

- 2026.09.07 (fabricação em 8/3/2025)

- 2026.10.03 (fabricação em 3/4/2025)

- 2026.09.09 (fabricação em 10/3/2025)

A cereulida é uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus e que o consumo de alimentos contaminados por essa substância pode causar vômito persistente, diarreia ou letargia (sonolência excessiva, lentidão de movimentos e de raciocínio), além de incapacidade de reagir e expressar emoções.