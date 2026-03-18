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Anvisa proíbe venda de fitas de clareamento dental famosas nas redes sociais

Medida veta distribuição, propaganda e uso dos adesivos que prometem efeito terapêutico sem comprovação

Publicado em 18 de março de 2026 às 18:20

As famosas fitinhas de clareamento dental, muito divulgadas em redes sociais, tiveram sua comercialização proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A decisão, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (16), atinge produtos que vinham sendo vendidos como cosméticos, mas alegavam propriedades terapêuticas em seus rótulos, o que é proibido.

A medida foca especificamente em duas linhas de produtos, são elas: a “Oiwhite”, fabricada pela Belcher Farmacêutica do Brasil S.A, e a "Oiwhite – Fita Clareadora Dental Roxa”, fabricada pela Endogem Indústria, Comércio, Importação, Exportação, e Serviços LTDA.

Segundo o órgão regulador, está proibida a comercialização, a distribuição, a importação, a propaganda e o uso para os dois produtos.

As fitas de clareamento funcionam como tiras adesivas aplicadas diretamente sobre os dentes. Nas redes sociais, vídeos com resultados rápidos em poucos dias impulsionaram as vendas de kits que variam de R$20 a R$180.

Regulamentação no Brasil

Desde 2015, a Anvisa determinou que a venda de clareadores dentais com concentração acima de 3% de peróxido de hidrogênio só poderá ser feita agora com prescrição de um dentista. A medida tem apoio de entidades odontológicas que alertam para a prevenção dos danos que podem ocorrer a partir do uso desses produtos sem orientação profissional. O mau uso pode ocasionar sensibilidade dentária, alteração de superfície do esmalte, absorção radicular, alterações pulpares e dano periodontal.

Segundo a Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas, em entrevista à Agência Brasil, os clareadores dentais devem ser tratados como medicamentos, já que podem trazer riscos à saúde se mal administrados. Ainda de acordo com a entidade, antes de usar o clareador, o paciente tem que ser avaliado, o dente já deve estar totalmente formado e deve-se checar se existem infiltrações, cáries e uma série de fatores que vão influenciar a administração do produto. Além disso, grávidas não podem usar os clareadores.

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