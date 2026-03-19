EDUCAÇÃO

Iniciativa oferece 50 mil bolsas de idiomas gratuitas para pessoas negras; veja como se inscrever

Interessados podem se inscrever até 31 de março para aprender simultaneamente inglês, espanhol, francês, alemão e português para estrangeiro

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de março de 2026 às 12:36

Iniciativa oferece 50 mil bolsas de idiomas gratuitas para pessoas negras; veja como se inscrever Crédito: Shutterstock

Pessoas negras terão a oportunidade de aprender novos idiomas em cursos totalmente gratuitos oferecidos pelo Movimento pela Equidade Racial (Mover) e a EF, a primeira e maior escola de inglês online do mundo. Ao longo de 2026, serão 50 mil bolsas oferecidas por meio do programa Mover Mundo para formação em inglês, espanhol, francês, alemão, sueco e português para estrangeiro, voltadas tanto para colaboradores das mais de 50 empresas associadas ao Mover, quanto o público em geral. Os interessados podem se inscrever até 31 de março e estudar os idiomas oferecidos simultaneamente, clicando aqui.

Direcionado a pessoas negras a partir de 16 anos, sem licença ativa na EF, o programa reforça o compromisso do Mover com a valorização de talentos, a ampliação do acesso democrático à educação de qualidade e a redução das desigualdades raciais nos ambientes educacionais e corporativos. A iniciativa integra a meta do movimento de gerar 3 milhões de oportunidades de capacitação, conexão com emprego e empreendedorismo até 2030.

Com aulas em formato online e acesso de qualquer lugar do Brasil, o Mover Mundo impulsiona o ensino personalizado em escala para promover qualificação e desenvolvimento profissional, democratizando o acesso a diferentes idiomas para a população negra. O programa amplia o Mover Hello, focado inicialmente no ensino do inglês.

“Depois de ampliarmos o acesso ao inglês com o Mover Hello, agora expandimos para novos idiomas e avançamos um passo ainda mais estratégico na preparação de pessoas negras para um mercado cada vez mais global. Acreditamos que o domínio de línguas é uma ferramenta de democratização, mobilidade social e ampliação de oportunidades reais de carreira”, afirma Fernando Soares, Gerente de Projetos, Operações e Dados do Mover.

Felippe Silva, estudante de Ciência de Dados, começou a cursar inglês por meio das bolsas do MOVER e EF. Durante os seis meses de estudo percebeu avanços na pronúncia, na compreensão e na confiança para utilizar o idioma no dia a dia. “Um momento marcante foi quando percebi meu progresso ao sonhar em inglês. Ali entendi que o idioma já fazia parte do meu pensamento de forma natural”, conta.

Para ele, o inglês é essencial na área de tecnologia, já que grande parte das documentações, códigos e tutoriais está disponível nesse idioma. Felippe também destaca que o curso contribuiu para aumentar sua confiança no uso do inglês no cotidiano, inclusive para cantar músicas.

Priscila Bispo também começou a aprender a falar inglês a partir do programa. Segundo ela, o principal impacto do curso foi o fortalecimento da confiança para aprender e se desenvolver. “Enquanto aprendia inglês, também reforçava técnicas de feedback utilizadas no meu trabalho com treinamentos”, afirma.

Ela conta que o curso contribuiu ainda para fortalecer sua autoestima e sua motivação para continuar avançando no aprendizado. “Como profissional que trabalha com educação empreendedora, meu sonho é alcançar fluência suficiente para realizar apresentações, conduzir treinamentos e conhecer outros países. Até lá, cada lição concluída representa um passo importante no meu fortalecimento pessoal e profissional”, diz.

As trajetórias de Felippe e Priscila mostram como o aprendizado de idiomas pode ampliar oportunidades pessoais e profissionais, contribuindo para a mobilidade social, principalmente, da população negra. Pesquisa global da EF, realizada com 123 países, aponta que a fluência do inglês do brasileiro é suficiente apenas para se comunicar como turista, conversar com colegas e entender e-mails simples.