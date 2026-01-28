BRIGA POR CHICLETE

Piloto pede perdão à família de jovem em coma após agressão: 'Nunca foi minha intenção deixar ele desse jeito'

Pedro Turra foi preso após trocar socos com jovem de 16 anos, mas foi liberado no dia seguinte após pagamento de fiança de R$ 24,3 mil

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 13:53

Adolescente está internado em estado grave após briga por chiclete; suspeito é Pedro Arthur Turra Crédito: Reprodução

O piloto e empresário Pedro Arthur Turra Basso, 19 anos, pediu desculpas à família do jovem de 16 anos que ficou em coma após levar socos e bater a cabeça em um carro, na madrugada dessa sexta-feira (23), em Vicente Pires, no Distrito Federal. Em vídeo, divulgado nessa terça-feira (27), piloto diz que "nunca teve a intenção" de deixar o adolescente nessa situação. Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e lesão corporal gravíssima, mas acabou liberado no dia seguinte após pagamento de fiança de R$ 24,3 mil. As informações são do G1 DF.

Testemunhas informaram à polícia que a confusão começou após o agressor jogar um chiclete em um amigo do adolescente. A vítima teria reagido dizendo que, se fosse com ele, “não ia deixar barato”. Foi nesse momento que a briga começou. Vídeos gravados por pessoas que estavam no local mostram o momento em que o jovem desfere socos contra o adolescente.

Piloto é acusado de agredir adolescente 1 de 6

"Olá. Meu nome é Pedro Arthur Turra Basso. Eu vim aqui pedir perdão ao Rodrigo, à família do Rodrigo. Nunca foi minha intenção deixar ele desse jeito, no hospital. Nunca imaginei que isso ia acontecer", diz Turra. Ele e o adolescente se envolveram em uma confusão que teve início após uma brincadeira em que Pedro jogou um chiclete mascado em outro jovem.

O adolescente agredido precisou ser internado e, desde sábado (24), está em sedação máxima e sem perspectiva de alta. O empresário chegou a ser preso, mas foi solto após pagar fiança de R$ 24,3 mil. Ele foi desligado do quadro de pilotos da temporada 2026 da Fórmula Delta, na categoria escola.

No vídeo, Pedro diz não ter palavras para descrever o quão arrependido está. “Eu oro todo dia para Deus para que o Rodrigo saia do hospital bem, que a família dele fique bem… Quando aconteceu a briga, eu fui para casa achando que estava tudo bem com ele, comigo, porque nós dois saímos andando. Quando falaram que ele estava no hospital, achei que ele tinha rasgado o lábio, machucado o nariz, mas não desse jeito."

O piloto afirmou ainda que, se soubesse que o adolescente tinha se machucado desse jeito, nunca teria o abandonado. “Eu estaria lá para ajudar, para socorrer ele. Eu estou muito arrependido, peço a Deus todo dia que ele saia bem do hospital", emenda. No depoimento à Polícia Civil, Pedro já tinha afirmado que a intenção dele no momento da briga "não foi machucar, e sim apartar".

Pedro Turra foi preso em flagrante, na sexta (23), em uma academia de Águas Claras, após o crime. O jovem agredido levou uma série de golpes e, ao se desequilibrar, bateu a cabeça em um carro. Horas depois, ele teve de ser internado em um hospital particular, onde foi diagnosticado com traumatismo craniano severo e passou por uma cirurgia na cabeça.