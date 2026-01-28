Piloto pede perdão à família de jovem em coma após agressão: 'Nunca foi minha intenção deixar ele desse jeito'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 13:53
O piloto e empresário Pedro Arthur Turra Basso, 19 anos, pediu desculpas à família do jovem de 16 anos que ficou em coma após levar socos e bater a cabeça em um carro, na madrugada dessa sexta-feira (23), em Vicente Pires, no Distrito Federal. Em vídeo, divulgado nessa terça-feira (27), piloto diz que "nunca teve a intenção" de deixar o adolescente nessa situação. Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e lesão corporal gravíssima, mas acabou liberado no dia seguinte após pagamento de fiança de R$ 24,3 mil. As informações são do G1 DF.
Testemunhas informaram à polícia que a confusão começou após o agressor jogar um chiclete em um amigo do adolescente. A vítima teria reagido dizendo que, se fosse com ele, “não ia deixar barato”. Foi nesse momento que a briga começou. Vídeos gravados por pessoas que estavam no local mostram o momento em que o jovem desfere socos contra o adolescente.
Piloto é acusado de agredir adolescente
"Olá. Meu nome é Pedro Arthur Turra Basso. Eu vim aqui pedir perdão ao Rodrigo, à família do Rodrigo. Nunca foi minha intenção deixar ele desse jeito, no hospital. Nunca imaginei que isso ia acontecer", diz Turra. Ele e o adolescente se envolveram em uma confusão que teve início após uma brincadeira em que Pedro jogou um chiclete mascado em outro jovem.
O adolescente agredido precisou ser internado e, desde sábado (24), está em sedação máxima e sem perspectiva de alta. O empresário chegou a ser preso, mas foi solto após pagar fiança de R$ 24,3 mil. Ele foi desligado do quadro de pilotos da temporada 2026 da Fórmula Delta, na categoria escola.
No vídeo, Pedro diz não ter palavras para descrever o quão arrependido está. “Eu oro todo dia para Deus para que o Rodrigo saia do hospital bem, que a família dele fique bem… Quando aconteceu a briga, eu fui para casa achando que estava tudo bem com ele, comigo, porque nós dois saímos andando. Quando falaram que ele estava no hospital, achei que ele tinha rasgado o lábio, machucado o nariz, mas não desse jeito."
O piloto afirmou ainda que, se soubesse que o adolescente tinha se machucado desse jeito, nunca teria o abandonado. “Eu estaria lá para ajudar, para socorrer ele. Eu estou muito arrependido, peço a Deus todo dia que ele saia bem do hospital", emenda. No depoimento à Polícia Civil, Pedro já tinha afirmado que a intenção dele no momento da briga "não foi machucar, e sim apartar".
Pedro Turra foi preso em flagrante, na sexta (23), em uma academia de Águas Claras, após o crime. O jovem agredido levou uma série de golpes e, ao se desequilibrar, bateu a cabeça em um carro. Horas depois, ele teve de ser internado em um hospital particular, onde foi diagnosticado com traumatismo craniano severo e passou por uma cirurgia na cabeça.
O caso segue em investigação, e Turra deve ser indiciado por lesão corporal gravíssima. A decisão da audiência de custódia cita "relatório médico informando que a vítima encontra-se na UTI em estado muito grave". O adolescente continua em coma – e em estado crítico.