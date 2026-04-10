VIOLÊNCIA

Filho mata mãe após discussão por pagamento de conta de energia e esconde corpo por três dias

Homem chegou a registrar sumiço da genitora

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de abril de 2026 às 22:31

Rosilene Pedrão da Silva Pereira Crédito: Reprodução

Um homem de 27 anos foi preso na cidade de Campo Belo, em Minas Gerais, suspeito de matar a própria mãe. Segundo a polícia, a vítima foi morta após uma discussão motivada pelo não pagamento de uma conta de energia elétrica.

O suspeito foi preso na última quarta-feira (8), segundo informações do portal g1. A vítima, Rosilene Pedrão da Silva Pereira, de 52 anos, foi morta no último domingo (5) e teve o corpo deixado nos fundos da casa onde morava. Ao ser preso, o filho confessou o crime à polícia.

Mãe foi morta pelo filho após uma discussão 1 de 3

Segundo a delegada Rafaela Santos Franco, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Belo, o homem contou que havia dado dinheiro à mãe para que ela efetuasse o pagamento da conta de energia, mas o fornecimento foi cortado por falta de pagamento. “Ele também relatou que, durante as discussões sobre o assunto, a mãe teria dado um tapa em seu rosto, na presença do filho dele. Ele disse que ficou muito abalado com a situação, levou o filho embora, retornou à residência, continuou discutindo com a mãe e, então, cometeu o crime”, afirmou a delegada.

Dois dias após o crime, o suspeito chegou a ir à delegacia para registrar o desaparecimento da mãe, após ser questionado por amigos e familiares sobre a ausência dela. Na ocasião, ele teria dito que ela fazia uso de álcool e drogas, além de medicamentos controlados. Alegou ainda que havia procurado por ela, mas não a encontrou, e que o desaparecimento seria recorrente.

Durante as investigações, um comerciante entregou uma machadinha que teria sido levada ao seu estabelecimento no dia do crime. O suspeito teria pedido que o trabalhador afiasse a arma com urgência.