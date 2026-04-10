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Filho mata mãe após discussão por pagamento de conta de energia e esconde corpo por três dias

Homem chegou a registrar sumiço da genitora

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de abril de 2026 às 22:31

Rosilene Pedrão da Silva Pereira
Rosilene Pedrão da Silva Pereira Crédito: Reprodução

Um homem de 27 anos foi preso na cidade de Campo Belo, em Minas Gerais, suspeito de matar a própria mãe. Segundo a polícia, a vítima foi morta após uma discussão motivada pelo não pagamento de uma conta de energia elétrica.

O suspeito foi preso na última quarta-feira (8), segundo informações do portal g1. A vítima, Rosilene Pedrão da Silva Pereira, de 52 anos, foi morta no último domingo (5) e teve o corpo deixado nos fundos da casa onde morava. Ao ser preso, o filho confessou o crime à polícia.

Mãe foi morta pelo filho após uma discussão

Rosilene Pedrão foi morta pelo filho após uma discussão por Reprodução
Rosilene Pedrão foi morta pelo filho após uma discussão por Reprodução
Rosilene Pedrão da Silva Pereira por Reprodução
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Rosilene Pedrão foi morta pelo filho após uma discussão por Reprodução

Segundo a delegada Rafaela Santos Franco, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Belo, o homem contou que havia dado dinheiro à mãe para que ela efetuasse o pagamento da conta de energia, mas o fornecimento foi cortado por falta de pagamento. “Ele também relatou que, durante as discussões sobre o assunto, a mãe teria dado um tapa em seu rosto, na presença do filho dele. Ele disse que ficou muito abalado com a situação, levou o filho embora, retornou à residência, continuou discutindo com a mãe e, então, cometeu o crime”, afirmou a delegada.

Dois dias após o crime, o suspeito chegou a ir à delegacia para registrar o desaparecimento da mãe, após ser questionado por amigos e familiares sobre a ausência dela. Na ocasião, ele teria dito que ela fazia uso de álcool e drogas, além de medicamentos controlados. Alegou ainda que havia procurado por ela, mas não a encontrou, e que o desaparecimento seria recorrente.

Durante as investigações, um comerciante entregou uma machadinha que teria sido levada ao seu estabelecimento no dia do crime. O suspeito teria pedido que o trabalhador afiasse a arma com urgência.

O homem pode responder por feminicídio e ocultação de cadáver.

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