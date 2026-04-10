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Lote de mostarda de marca popular é proibido pela Anvisa

Um lote de alecrim também foi alvo das medidas de restrição do órgão

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de abril de 2026 às 22:49

Mostarda
Mostarda Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou, nesta sexta-feira (10), a apreensão de um lote de mostarda da marca Cepera.

O recolhimento é válido para o lote 316625 da mostarda amarela de 3,3 kg da marca. A medida proíbe a comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso do produto.

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Segundo a Anvisa, a empresa Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Cepera Ltda., responsável pelo item, identificou que esse lote não foi produzido nem está registrado nos sistemas de controle de produção e rastreabilidade da fabricante. Além disso, o rótulo diverge dos modelos oficialmente aprovados e controlados pela empresa.

Além desse produto, um segundo item aparece na lista de proibição da Anvisa. Outro alvo de ação fiscal foi o lote 0108 da especiaria alecrim da marca Nati Sul, produzido pela empresa Silvano Osvaldo Machado – MK Chás e Especiarias. O lote em questão deve ser recolhido e está suspenso de ser comercializado, distribuído e consumido.

O produto foi proibido após um Laudo de Análise Fiscal Definitivo, emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-SC), apontar falhas nas condições higiênico-sanitárias e no cumprimento das boas práticas de fabricação. Nos ensaios de pesquisa de matérias estranhas e análises macroscópicas, foi identificada a presença de insetos vivos (infestação), além de pelo inteiro e fragmentos de pelo de animal não identificado no lote 0108.

Tags:

Anvisa Saúde

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