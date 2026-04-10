SAÚDE

Lote de mostarda de marca popular é proibido pela Anvisa

Um lote de alecrim também foi alvo das medidas de restrição do órgão

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de abril de 2026 às 22:49

Mostarda Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou, nesta sexta-feira (10), a apreensão de um lote de mostarda da marca Cepera.

O recolhimento é válido para o lote 316625 da mostarda amarela de 3,3 kg da marca. A medida proíbe a comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso do produto.

Mostarda 1 de 4

Segundo a Anvisa, a empresa Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Cepera Ltda., responsável pelo item, identificou que esse lote não foi produzido nem está registrado nos sistemas de controle de produção e rastreabilidade da fabricante. Além disso, o rótulo diverge dos modelos oficialmente aprovados e controlados pela empresa.

Além desse produto, um segundo item aparece na lista de proibição da Anvisa. Outro alvo de ação fiscal foi o lote 0108 da especiaria alecrim da marca Nati Sul, produzido pela empresa Silvano Osvaldo Machado – MK Chás e Especiarias. O lote em questão deve ser recolhido e está suspenso de ser comercializado, distribuído e consumido.