Cliente aciona órgão de defesa após dívida no Nubank saltar de R$ 12 mil para R$ 788 mil

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Elaine Sanoli
Publicado em 27 de maio de 2026 às 21:45
Um cliente do Nubank precisou acionar a Secretaria do Consumidor do Distrito Federal após ver uma dívida de R$ 12 mil aumentar para mais de R$ 788 mil em um intervalo de apenas quatro anos.
A dívida foi contraída em janeiro de 2022 pelo cliente referente ao pagamento do cartão de crédito do Nubank. Segundo informações apuradas pelo portal Metrópoles, o valor inicial da dívida era de R$ 12,3 mil.
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Passados quatro anos, o valor chegou a R$ 788 mil em decorrência dos juros aplicados ao longo do tempo.
A secretaria notificou o banco na última segunda-feira (25) para que preste esclarecimentos quanto ao aumento em pelo menos 65 vezes do valor da dívida. A empresa deve justificar quais são as práticas adotadas na cobrança de juros, encargos financeiros, crédito rotativo e parcelamento de fatura do cartão de crédito.
Em nota enviada ao Metrópoles, o Nubank informou que faz avaliações constantes para oferecer aos clientes propostas personalizadas para quitar dívidas pendentes e que mantém iniciativas contínuas de educação financeira.
Veja na íntegra o posicionamento do Nubank:
“O Nubank está constantemente avaliando e buscando oferecer aos clientes com créditos em atraso alternativas para que possam regularizar sua situação financeira.
As condições de renegociação, que podem incluir descontos e parcelamentos, variam de acordo com o perfil de cada cliente e podem ser consultadas diretamente no aplicativo ou por meio de nossos canais de atendimento e parceiros.
O Nubank reforça ainda que mantém iniciativas contínuas de educação financeira voltadas aos clientes, que vão desde conteúdos em canais próprios até funcionalidades educativas incorporadas aos produtos, sempre com foco na prevenção ao endividamento, inclusão financeira e segurança digital.”