PREJUÍZO

Cliente aciona órgão de defesa após dívida no Nubank saltar de R$ 12 mil para R$ 788 mil

Valor cresceu 65 vezes em quatro anos

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de maio de 2026 às 21:45

Nubank Crédito: Divulgação / Reprodução

Um cliente do Nubank precisou acionar a Secretaria do Consumidor do Distrito Federal após ver uma dívida de R$ 12 mil aumentar para mais de R$ 788 mil em um intervalo de apenas quatro anos.

A dívida foi contraída em janeiro de 2022 pelo cliente referente ao pagamento do cartão de crédito do Nubank. Segundo informações apuradas pelo portal Metrópoles, o valor inicial da dívida era de R$ 12,3 mil.

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Passados quatro anos, o valor chegou a R$ 788 mil em decorrência dos juros aplicados ao longo do tempo.

A secretaria notificou o banco na última segunda-feira (25) para que preste esclarecimentos quanto ao aumento em pelo menos 65 vezes do valor da dívida. A empresa deve justificar quais são as práticas adotadas na cobrança de juros, encargos financeiros, crédito rotativo e parcelamento de fatura do cartão de crédito.

Em nota enviada ao Metrópoles, o Nubank informou que faz avaliações constantes para oferecer aos clientes propostas personalizadas para quitar dívidas pendentes e que mantém iniciativas contínuas de educação financeira.

Veja na íntegra o posicionamento do Nubank:

“O Nubank está constantemente avaliando e buscando oferecer aos clientes com créditos em atraso alternativas para que possam regularizar sua situação financeira.

As condições de renegociação, que podem incluir descontos e parcelamentos, variam de acordo com o perfil de cada cliente e podem ser consultadas diretamente no aplicativo ou por meio de nossos canais de atendimento e parceiros.