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Cliente encontra larvas em caixas de leite, e supermercado é alvo de fiscalização

Mais de 200 kg de produtos impróprios para o consumo foram apreendidos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 27 de maio de 2026 às 20:39

Denúncia de leite com larvas em supermercado atacadista
Denúncia de leite com larvas em supermercado atacadista Crédito: Reprodução

Um supermercado atacadista de Indaiatuba, em São Paulo, foi alvo de uma fiscalização da Vigilância Sanitária em parceria com o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), na última segunda-feira (25). Mais de 200 kg de produtos impróprios para o consumo foram apreendidos.

A ação ocorreu após uma denúncia envolvendo um dos clientes da rede Roldão Atacadista. Segundo informações do g1, uma escola adquiriu caixas de leite que apresentavam larvas, mofo e mau cheiro. A instituição havia comprado 3,4 mil caixas de leite que seriam doadas para entidades assistenciais.

Denúncia de leite com larvas em supermercado atacadista

Denúncia de leite com larvas em supermercado atacadista por Reprodução
Denúncia de leite com larvas em supermercado atacadista por Reprodução
Denúncia de leite com larvas em supermercado atacadista por Reprodução
Denúncia de leite com larvas em supermercado atacadista por Reprodução
Denúncia de leite com larvas em supermercado atacadista por Reprodução
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Denúncia de leite com larvas em supermercado atacadista por Reprodução

No local, a Vigilância apreendeu cerca de 200 kg de bacon, 6 kg de lombo e 3,9 kg de copa lombo. Os itens foram considerados impróprios para o consumo humano.

Segundo a escola, o supermercado se recusou a devolver o valor investido nos produtos, comprometendo-se apenas a realizar a troca dos itens.

O estabelecimento deve receber multa pelos produtos apreendidos.

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Em nota enviada ao g1, o supermercado informou que a ação não gerou multa definitiva e que os produtos identificados com prazo de validade vencido, portanto impróprios para o consumo, foram descartados ainda durante a vistoria.

Quanto ao leite, a empresa apontou que os produtos permaneceram armazenados em local externo, sem controle operacional da companhia , "fatores que também estão sendo considerados na apuração técnica completa dos fatos".

Veja na íntegra o posicionamento do Roldão:

"O Roldão Atacadista esclarece que o documento emitido pelos órgãos fiscalizadores na ação realizada na unidade de Indaiatuba consiste em Auto de Constatação , não havendo aplicação definitiva de multa.

A empresa informa ainda que os apontamentos registrados na fiscalização envolvem situações distintas das informações publicadas. Os produtos identificados com vencimento expirado foram imediatamente descartados durante a vistoria, conforme determinação dos agentes responsáveis.

Parte dos volumes mencionados na fiscalização refere-se a divergência de etiquetagem interna em produtos cuja validade do fabricante permanecia vigente, sem determinação de descarte por parte dos agentes fiscalizadores. Dessa forma, os volumes divulgados publicamente não correspondem integralmente a produtos vencidos ou impróprios para consumo . Nesses casos, a correção das etiquetas foi realizada imediatamente pela companhia durante a fiscalização, conforme orientação dos agentes responsáveis.

Em relação aos produtos lácteos citados, o Roldão Atacadista esclarece que a compra foi realizada por um buffet regularmente cadastrado junto à companhia, com pagamento efetuado por uma drogaria. A manifestação pública sobre o caso foi conduzida posteriormente por pessoa física que não participou formalmente da operação comercial realizada com o Roldão.

Após a retirada da mercadoria da unidade, os produtos permaneceram armazenados em local externo, sem controle operacional da companhia quanto às condições posteriores de acondicionamento e armazenamento, fatores que também estão sendo considerados na apuração técnica completa dos fatos.

O Roldão permanece colaborando integralmente com os órgãos competentes e segue reforçando seus protocolos internos de controle, qualidade e segurança alimentar."

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