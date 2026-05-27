BRASIL

Cliente encontra larvas em caixas de leite, e supermercado é alvo de fiscalização

Mais de 200 kg de produtos impróprios para o consumo foram apreendidos

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de maio de 2026 às 20:39

Denúncia de leite com larvas em supermercado atacadista Crédito: Reprodução

Um supermercado atacadista de Indaiatuba, em São Paulo, foi alvo de uma fiscalização da Vigilância Sanitária em parceria com o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), na última segunda-feira (25). Mais de 200 kg de produtos impróprios para o consumo foram apreendidos.

A ação ocorreu após uma denúncia envolvendo um dos clientes da rede Roldão Atacadista. Segundo informações do g1, uma escola adquiriu caixas de leite que apresentavam larvas, mofo e mau cheiro. A instituição havia comprado 3,4 mil caixas de leite que seriam doadas para entidades assistenciais.

Denúncia de leite com larvas em supermercado atacadista 1 de 5

No local, a Vigilância apreendeu cerca de 200 kg de bacon, 6 kg de lombo e 3,9 kg de copa lombo. Os itens foram considerados impróprios para o consumo humano.

Segundo a escola, o supermercado se recusou a devolver o valor investido nos produtos, comprometendo-se apenas a realizar a troca dos itens.

O estabelecimento deve receber multa pelos produtos apreendidos.

Em nota enviada ao g1, o supermercado informou que a ação não gerou multa definitiva e que os produtos identificados com prazo de validade vencido, portanto impróprios para o consumo, foram descartados ainda durante a vistoria.

Quanto ao leite, a empresa apontou que os produtos permaneceram armazenados em local externo, sem controle operacional da companhia , "fatores que também estão sendo considerados na apuração técnica completa dos fatos".

Veja na íntegra o posicionamento do Roldão:

"O Roldão Atacadista esclarece que o documento emitido pelos órgãos fiscalizadores na ação realizada na unidade de Indaiatuba consiste em Auto de Constatação , não havendo aplicação definitiva de multa.

A empresa informa ainda que os apontamentos registrados na fiscalização envolvem situações distintas das informações publicadas. Os produtos identificados com vencimento expirado foram imediatamente descartados durante a vistoria, conforme determinação dos agentes responsáveis.

Parte dos volumes mencionados na fiscalização refere-se a divergência de etiquetagem interna em produtos cuja validade do fabricante permanecia vigente, sem determinação de descarte por parte dos agentes fiscalizadores. Dessa forma, os volumes divulgados publicamente não correspondem integralmente a produtos vencidos ou impróprios para consumo . Nesses casos, a correção das etiquetas foi realizada imediatamente pela companhia durante a fiscalização, conforme orientação dos agentes responsáveis.

Em relação aos produtos lácteos citados, o Roldão Atacadista esclarece que a compra foi realizada por um buffet regularmente cadastrado junto à companhia, com pagamento efetuado por uma drogaria. A manifestação pública sobre o caso foi conduzida posteriormente por pessoa física que não participou formalmente da operação comercial realizada com o Roldão.

Após a retirada da mercadoria da unidade, os produtos permaneceram armazenados em local externo, sem controle operacional da companhia quanto às condições posteriores de acondicionamento e armazenamento, fatores que também estão sendo considerados na apuração técnica completa dos fatos.