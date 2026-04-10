Justiça mantém demissão por justa causa de segurança que apresentou atestado e foi flagrado em show

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 10 de abril de 2026 às 19:17
Um segurança foi demitido por justa causa após apresentar um atestado médico e, logo depois, ser flagrado em um bar com show ao vivo. O funcionário acionou a Justiça do Trabalho de São Paulo, mas a decisão, publicada na última terça-feira (7), manteve a dispensa.
A situação ocorreu em 2024. De acordo com a decisão da 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), o profissional de segurança apresentou um atestado médico que o afastava das atividades laborais por um quadro de gripe forte e sinusite. No mesmo dia, ele foi flagrado em um bar com show ao vivo.
Vídeos que tiveram ampla circulação nas redes sociais, como TikTok e YouTube, mostraram o empregado interagindo com a cantora durante o evento. Na conversa, ele contou que havia obtido o atestado médico para a data do show. As gravações chegaram à coordenadora por meio de colegas de trabalho e clientes.
O homem chegou a alegar à Justiça que havia ido ao local para entregar a chave de uma motocicleta ao irmão, momento em que a cantora, amiga de sua cunhada, teria feito uma brincadeira com ele. Argumentou ainda que a penalidade aplicada teria sido desproporcional.
O entendimento da desembargadora relatora, Maria Inês Ré Soriano, é de que o funcionário cometeu falta grave ao apresentar atestado médico mesmo não estando incapacitado para o trabalho. Para a magistrada, “a conduta cometida pelo obreiro, por si só, é grave o suficiente para quebrar a fidúcia necessária no contrato de trabalho, autorizando a aplicação da dispensa por justa causa pelo empregador”.