Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Datafolha: Lula perde vantagem e empata com Flávio Bolsonaro no 2º turno

Levantamento mostra pela primeira vez petista numericamente atrás do adversário

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 11 de abril de 2026 às 12:48

Lula e Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva perdeu vantagem em cenários de segundo turno e aparece empatado tecnicamente com o senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 11. Pela primeira vez, o adversário supera numericamente o petista.

Em uma possível disputa de segundo turno, Flávio teria 46% das intenções de voto, ante 45% de Lula. A diferença, no entanto, está dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou menos, o que configura empate técnico. Em março, Lula marcava 46% em um eventual segundo turno enquanto Flávio tinha 43%, empatados dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais.

Nos cenários contra outros possíveis candidatos, Lula aparece à frente, também em empate técnico. Contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o presidente registra 45%, contra 42% do adversário. Já diante do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula também tem 45%, enquanto Zema soma 42%.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores em 137 cidades entre os dias 7 e 9 deste mês. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03770/2026.

Leia mais

Imagem - Do topo das livrarias à corrida presidencial: Augusto Cury quer ser 'antídoto' contra ódio político nas eleições 2026

Do topo das livrarias à corrida presidencial: Augusto Cury quer ser 'antídoto' contra ódio político nas eleições 2026

Imagem - Veja os deputados baianos que trocaram de partido antes das eleições

Veja os deputados baianos que trocaram de partido antes das eleições

Imagem - Como identificar vídeos falsos feitos com inteligência artificial nas eleições de 2026

Como identificar vídeos falsos feitos com inteligência artificial nas eleições de 2026

Tags:

Lula Eleição Flávio Bolsonaro

Mais recentes

Imagem - Empresário investigado por financiar atos golpistas no Brasil é preso nos EUA pelo ICE

Empresário investigado por financiar atos golpistas no Brasil é preso nos EUA pelo ICE
Imagem - Filha defende homem que matou bebê para se vingar da mulher: 'Ele tem sentimentos, tem coração'

Filha defende homem que matou bebê para se vingar da mulher: 'Ele tem sentimentos, tem coração'
Imagem - Primeira onda polar de 2026 provoca anomalia de frio em três regiões de serra do país

Primeira onda polar de 2026 provoca anomalia de frio em três regiões de serra do país