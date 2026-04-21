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Lula critica Trump e ironiza ao sugerir Nobel da Paz para presidente dos EUA

Ele também se posicionou contra o unilateralismo e o protecionismo nas relações internacionais

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de abril de 2026 às 12:37

BrasÃ­lia (DF), 16/03/2026 - O presidente da RepÃºblica, Luiz InÃ¡cio Lula da Silva, recebe o presidente do Estado Plurinacional da BolÃ­via, Rodrigo Paz, no PalÃ¡cio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/AgÃªncia Brasil
Lula  Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou declarações do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta terça-feira (21), ao comentar sobre conflitos internacionais e a busca por reconhecimento global.

Durante agenda oficial em Lisboa, ao lado do primeiro-ministro Luís Montenegro, Lula defendeu a necessidade de reformar o estatuto da Organização das Nações Unidas e do Conselho de Segurança, com o objetivo de fortalecer mecanismos capazes de evitar guerras.

Na declaração, o presidente brasileiro afirmou que o mundo ainda carece de uma instituição eficaz para mediar conflitos globais. Ele também se posicionou contra o unilateralismo e o protecionismo nas relações internacionais.

Ao comentar falas recorrentes de Trump, que afirma ter contribuído para o fim de guerras sem receber o Prêmio Nobel da Paz, Lula ironizou a situação ao sugerir a entrega do prêmio ao norte-americano como forma de incentivar o fim dos conflitos.

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Lula

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