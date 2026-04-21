POLÍTICA

Lula critica Trump e ironiza ao sugerir Nobel da Paz para presidente dos EUA

Ele também se posicionou contra o unilateralismo e o protecionismo nas relações internacionais

Esther Morais

Publicado em 21 de abril de 2026 às 12:37

Lula Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou declarações do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta terça-feira (21), ao comentar sobre conflitos internacionais e a busca por reconhecimento global.

Durante agenda oficial em Lisboa, ao lado do primeiro-ministro Luís Montenegro, Lula defendeu a necessidade de reformar o estatuto da Organização das Nações Unidas e do Conselho de Segurança, com o objetivo de fortalecer mecanismos capazes de evitar guerras.

Na declaração, o presidente brasileiro afirmou que o mundo ainda carece de uma instituição eficaz para mediar conflitos globais. Ele também se posicionou contra o unilateralismo e o protecionismo nas relações internacionais.