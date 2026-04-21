Lula critica Trump e ironiza ao sugerir Nobel da Paz para presidente dos EUA

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Esther Morais
Publicado em 21 de abril de 2026 às 12:37
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou declarações do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta terça-feira (21), ao comentar sobre conflitos internacionais e a busca por reconhecimento global.
Durante agenda oficial em Lisboa, ao lado do primeiro-ministro Luís Montenegro, Lula defendeu a necessidade de reformar o estatuto da Organização das Nações Unidas e do Conselho de Segurança, com o objetivo de fortalecer mecanismos capazes de evitar guerras.
Na declaração, o presidente brasileiro afirmou que o mundo ainda carece de uma instituição eficaz para mediar conflitos globais. Ele também se posicionou contra o unilateralismo e o protecionismo nas relações internacionais.
Ao comentar falas recorrentes de Trump, que afirma ter contribuído para o fim de guerras sem receber o Prêmio Nobel da Paz, Lula ironizou a situação ao sugerir a entrega do prêmio ao norte-americano como forma de incentivar o fim dos conflitos.