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Papa Leão XIV reage e diz que 'não tem medo' de Trump: 'Vou seguir firme contra a guerra'

Presidente dos EUA chamou o pontífice de "fraco e liberal"

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de abril de 2026 às 08:48

Papa Leão XIV
Papa Leão XIV Crédito: Reprodução

O Papa Leão XIV respondeu nesta segunda-feira (13) às críticas feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e afirmou que não teme o governo americano. Segundo ele, sua atuação continuará centrada na defesa da paz e na divulgação da mensagem do Evangelho.

A declaração foi dada durante o voo entre Roma e a Argélia, quando o pontífice conversou com jornalistas sobre as falas do presidente norte-americano publicadas horas antes nas redes sociais. “Não tenho medo do governo Trump nem de proclamar em voz alta a mensagem do Evangelho, que acredito ser o que estou aqui para fazer, o que a Igreja está aqui para fazer”, afirmou.

Leão XIV destacou ainda que a Igreja não atua sob a lógica da política internacional tradicional e reforçou que sua missão é promover a paz. “Nós não somos políticos, não olhamos para a política externa com a mesma perspectiva. Mas acreditamos na mensagem do Evangelho como construtores de paz”.

Veja momentos do Papa Leão XIV

Papa Leão XIV no Peru por Reprodução
Papa Leão XIV por Reprodução
Papa Leão XIV com o ministro Edson Fachin no Vaticano por Reprodução/Vatican News
O prefeito revelou que convidou o papa Leão XIV para conhecer Salvador por Betto Jr./ Secom PMS
O prefeito Bruno Reis ao lado do papa Leão XIV, do filho Breno e da primeira-dama Rebeca Cardoso por Betto Jr./ Secom PMS
Papa Leão 14 por Reprodução
Papa Leão e Madonnna por Reprodução
A eleição do Papa Leão XIV mostrou que a cultura organizacional deve estar focada num processo estratégico que começa bem antes de qualquer cadeira ser desocupada por Divulgação/Vaticano
Papa Leão 14 por Reprodução
GAlckmin por Vatican News/ Divulgação
Papa Leão 14 por Vatican Media
Primeira postagem do Papa Leão XIV por Reprodução/Instagram
Papa Leão 14 e Edgard Iván Rimaycuna por Reprodução
Papa visitou túmulo do antecessor por Divulgação/Vatican News
Papa Leão 14 por Narcin Mazur/ cbcew.org.uk
Papa Leão 14 por Narcin Mazur/ cbcew.org.uk/ Fotos Públicas
Novo papa por Reprodução
Novo papa celebra primeira missa como pontífice nesta sexta-feira (9) por Reprodução/Vatican News
Papa Leão 14 e Donald Trump por Reprodução
Papa Leão 14 na sacada da Basílica de São Pedro por Narcin Mazur/ cbcew.org.uk
Papa Leão XIV por Reprodução
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Papa Leão XIV no Peru por Reprodução

Ao comentar diretamente as declarações do presidente americano, o pontífice disse à Reuters que não pretende ampliar o confronto. “Não quero entrar em um debate com ele”, afirmou. “Não acredito que a mensagem do Evangelho deva ser usada de forma indevida como algumas pessoas estão fazendo”.

Segundo ele, continuará se posicionando contra conflitos armados e incentivando soluções diplomáticas entre países. “Vou continuar me posicionando de forma firme contra a guerra, buscando promover a paz, incentivando o diálogo e relações multilaterais entre os Estados para encontrar soluções justas para os problemas”, declarou.

O pontífice também mencionou o impacto humanitário das guerras em diferentes regiões do mundo. “Muitas pessoas estão sofrendo no mundo hoje. Muitas pessoas inocentes estão sendo mortas. E acredito que alguém precisa se levantar e dizer que há um caminho melhor”, disse.

Ele concluiu reforçando que sua atuação não tem caráter político-partidário. “A mensagem da Igreja, a minha mensagem, a mensagem do Evangelho: bem-aventurados os pacificadores. Não vejo meu papel como político, como um homem político”.

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Críticas de Trump

As declarações foram dadas após críticas feitas por Trump durante a madrugada desta segunda-feira em uma longa publicação na rede social Truth. O presidente questionou a escolha do pontífice e sugeriu motivações políticas na eleição.

“Leão deveria ser grato porque, como todos sabem, ele foi uma surpresa chocante”, escreveu. “Ele não estava em nenhuma lista para ser Papa e só foi colocado lá pela Igreja porque era americano, e acharam que essa seria a melhor forma de lidar com o presidente Donald J. Trump. Se eu não estivesse na Casa Branca, Leão não estaria no Vaticano”.

No domingo (12), horas antes da publicação, Trump também já havia demonstrado insatisfação com o pontífice ao falar com jornalistas na Base Aérea Conjunta Andrews, em Maryland.

“Não sou um grande fã do Papa Leão. Ele é uma pessoa muito liberal e não acredita em acabar com o crime”, afirmou, acrescentando que o papa estaria “brincando com um país que quer uma arma nuclear”.

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