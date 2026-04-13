DICAS DE EMPREGO

Saiba quais são as mentiras mais comuns em currículos e como são flagradas por recrutadores

De inglês "fluente" a cargos inflados: conheça os métodos que o RH utiliza para identificar inconsistências

Nauan Sacramento

Publicado em 13 de abril de 2026 às 06:00

De acordo com pesquisa cerca de 58% dos recrutadores entrevistados já deslassificaram alguém pela falta de transparencia no currículo Crédito: Redes Sociais

A falta de veracidade nas informações profissionais é um dos principais filtros de exclusão no mercado de trabalho brasileiro, é o que apontou um levantamento realizado pela consultoria Robert Half, uma empresa global de soluções empresariais e recrutamento, que entrevistou 774 profissionais. Segundo o estudo, 58% dos recrutadores afirmam já ter desclassificado candidatos logo no início da seleção devido a dados conflitantes ou falsos apresentados no currículo.

As falhas mais comuns envolvem a inflação do nível de idiomas, domínio de ferramentas técnicas e o aumento de responsabilidades em experiências anteriores. Com o avanço de métodos de auditoria e entrevistas por competência, especialistas alertam que a identificação dessas "mentiras" tornou-se quase imediata.

De acordo com a especialista em RH, Daíse Santana, o mercado utiliza um conjunto de ferramentas que cruzam comportamento, documentos e técnica para validar a trajetória do profissional.

As 5 mentiras mais comuns e como são flagradas

Nível de Inglês: candidatos que declaram nível "avançado" costumam ser testados com microvalidações situacionais. "O recrutador pode fazer uma mudança repentina do português para o inglês ou lançar uma pergunta técnica na área do candidato para avaliar a naturalidade e a capacidade de adaptação sob pressão", explica Santana;

Domínio de Ferramentas e Sistemas: sem necessidade de teste prático, o RH identifica a falta de habilidade através de perguntas de profundidade. Questionamentos sobre o "passo a passo" de processos específicos revelam se o candidato realmente operava o sistema ou se possui apenas conhecimento genérico;

Cargos e Responsabilidades: o exagero no protagonismo é descoberto na checagem de referências. Recrutadores elaboram perguntas estratégicas para empresas anteriores para avaliar a veracidade das metas atingidas e a conduta do profissional. “Procuramos os vínculos anteriores, eles servem para avaliar não somente sobre comportamentos, mas também sobre o caráter (conduta) e veracidade quanto à experiência”, conta;

Formação Acadêmica: a autenticidade de diplomas é verificada via plataformas oficiais do MEC ou contato direto com universidades. "Analisamos se o curso e a carga horária são compatíveis e se as datas fazem sentido com a trajetória explicada", detalha a especialista;

Omissão de Períodos de Desemprego: o cruzamento de dados entre o currículo e redes sociais abertas permite identificar lacunas escondidas. O foco do RH, entretanto, não é o tempo parado, mas a inconsistência no discurso ao tentar mascarar o período sem vínculo.

A especialista explica também que a tentativa de manipular informações pode gerar consequências permanentes. Além da desclassificação imediata, a prática pode causar o bloqueio do CPF em futuros processos da mesma empresa e, em casos de contratação já efetuada, resultar em demissão por justa causa ou processos judiciais.