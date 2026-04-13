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'Fraco e liberal': Trump ataca papa Leão XIV e posta foto vestido de Jesus

Declarações foram feitas após críticas do líder da Igreja Católica às políticas externas dos EUA

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de abril de 2026 às 07:34

Trump criticou o papa
Trump criticou o papa Crédito: Reproduçaõ

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou publicamente o papa Papa Leão XIV neste domingo (12), em uma publicação na rede social Truth Social. Na mensagem, o republicano classificou o pontífice como “fraco no combate ao crime” e “péssimo em política externa”, ampliando a tensão entre os dois líderes após divergências sobre guerra e imigração.

As críticas surgiram depois de manifestações do papa contra decisões do governo norte-americano na área internacional e sobre o tratamento dado a imigrantes. Em uma das declarações, Leão XIV classificou como “inaceitável” a ameaça feita por Trump de “destruir a civilização iraniana”, em meio à escalada do conflito no Oriente Médio.

Na publicação, Trump escreveu que “Leão deveria se comportar como papa” e afirmou a jornalistas que não é “um grande fã” do pontífice. O presidente também declarou que prefere o irmão de Leão XIV, Louis, por considerá-lo alinhado ao movimento político que o apoia.

Veja momentos do Papa Leão XIV

Papa Leão XIV no Peru por Reprodução
Papa Leão XIV por Reprodução
Papa Leão XIV com o ministro Edson Fachin no Vaticano por Reprodução/Vatican News
O prefeito revelou que convidou o papa Leão XIV para conhecer Salvador por Betto Jr./ Secom PMS
O prefeito Bruno Reis ao lado do papa Leão XIV, do filho Breno e da primeira-dama Rebeca Cardoso por Betto Jr./ Secom PMS
Papa Leão 14 por Reprodução
Papa Leão e Madonnna por Reprodução
A eleição do Papa Leão XIV mostrou que a cultura organizacional deve estar focada num processo estratégico que começa bem antes de qualquer cadeira ser desocupada por Divulgação/Vaticano
Papa Leão 14 por Reprodução
GAlckmin por Vatican News/ Divulgação
Papa Leão 14 por Vatican Media
Primeira postagem do Papa Leão XIV por Reprodução/Instagram
Papa Leão 14 e Edgard Iván Rimaycuna por Reprodução
Papa visitou túmulo do antecessor por Divulgação/Vatican News
Papa Leão 14 por Narcin Mazur/ cbcew.org.uk
Papa Leão 14 por Narcin Mazur/ cbcew.org.uk/ Fotos Públicas
Novo papa por Reprodução
Novo papa celebra primeira missa como pontífice nesta sexta-feira (9) por Reprodução/Vatican News
Papa Leão 14 e Donald Trump por Reprodução
Papa Leão 14 na sacada da Basílica de São Pedro por Narcin Mazur/ cbcew.org.uk
Papa Leão XIV por Reprodução
Robert Prevost foi eleito papa nesta quinta (8) por Alberto Pizzoli/AFP
Robert Francis Prevost, Papa Leão 14 por Reprodução
Conheça o novo papa por Reprodução
Fumaça branca: cardeais já escolheram o novo papa por Shutterstock
Cardeal brasileiro poderia ter sido papa por Reprodução
Bombeiros instalam chaminé na Capela Sistina por Shutterstock
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Papa Leão XIV no Peru por Reprodução

Ainda no texto divulgado nas redes sociais, Trump afirmou que não quer “um papa que ache que tudo bem o Irã ter uma arma nuclear”, nem um líder religioso que critique ações militares dos Estados Unidos, citando diretamente a Venezuela. Apesar da afirmação, não há registro de que o pontífice tenha defendido que o Irã possua armamento nuclear.

O presidente também sugeriu que a eleição do papa teria relação com sua presença na Casa Branca. “Leão deveria ser grato porque, como todos sabem, ele foi uma surpresa chocante. Ele não estava em nenhuma lista para ser papa e só foi colocado lá pela Igreja porque era americano - e acharam que essa seria a melhor forma de lidar com o presidente Donald J. Trump. Se eu não estivesse na Casa Branca, Leão não estaria no Vaticano”, escreveu.

Trump também criticou encontros do pontífice com aliados do ex-presidente Barack Obama, citando nominalmente David Axelrod, e disse que o papa deveria “se recompor” e “focar em ser um grande Papa - não um político”. Segundo ele, a postura do líder religioso estaria prejudicando a Igreja Católica.

Minutos após a publicação, o presidente compartilhou ainda uma imagem gerada por inteligência artificial em que aparece similar a Jesus Cristo, vestido com túnica branca abençoando um homem doente, diante de símbolos como a bandeira dos Estados Unidos e a Estátua da Liberdade.

Trump publicou foto em que aparece similar a Jesus
Trump publicou foto em que aparece similar a Jesus Crédito: Reproduçaõ

Apelos por cessar-fogo e proteção de civis

No domingo (12), o pontífice também pediu um cessar-fogo no Líbano e disse sentir-se próximo do “amado povo libanês”, enquanto o conflito no Oriente Médio entrava na sétima semana.

Após a oração Regina Caeli, ele afirmou que há “uma obrigação moral de proteger a população civil dos efeitos atrozes da guerra”. O papa ainda mencionou a guerra na Ucrânia e pediu que a comunidade internacional mantenha atenção sobre o conflito.

Leão XIV também abordou a situação no Sudão, defendendo que as partes envolvidas iniciem um “diálogo sincero”. Na mesma viagem, o pontífice iniciou uma agenda de dez dias por países africanos, considerada sua primeira grande missão internacional de 2026, com foco nas necessidades do continente que concentra mais de um quinto dos católicos do mundo.

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