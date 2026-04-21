PREVIDÊNCIA

Auxílio do INSS por incapacidade temporária passa a ter cobertura ampliada; conheça mudança

Medida busca reduzir fila de cerca de 650 mil pedidos e amplia uso de teleperícia no país

Esther Morais

Publicado em 21 de abril de 2026 às 13:58

Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social ampliou o prazo de concessão do auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, que agora pode ser liberado por até 90 dias sem a necessidade inicial de perícia presencial.

A mudança ocorre em meio a uma fila de cerca de 650 mil pedidos em análise, segundo o Ministério da Previdência Social. A medida busca acelerar a liberação do benefício e reduzir a espera enfrentada por trabalhadores afastados por problemas de saúde.

Com a atualização, os pedidos podem ser feitos pelo site ou aplicativo Meu INSS, com envio de atestados médicos. Antes, o prazo máximo concedido sem perícia era de 60 dias.

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Caso o afastamento ultrapasse três meses, o segurado ainda precisará passar por avaliação médica presencial.

Outra estratégia adotada pelo órgão é a ampliação da teleperícia, já disponível em cerca de 350 cidades brasileiras. Nessa modalidade, o segurado comparece a uma unidade do INSS, mas a consulta é realizada de forma remota, por um médico conectado pela internet.