Conta de luz terá novo número de identificação na Bahia a partir de julho

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Nauan Sacramento
Publicado em 27 de abril de 2026 às 17:34
A partir de julho de 2026, os consumidores da Neoenergia Coelba notarão uma mudança estrutural em suas faturas de energia. O antigo "Código do Cliente" será substituído pelo "Número da Unidade Consumidora", seguindo uma padronização nacional estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A alteração também marca o fim do "código de instalação" nas contas de luz.
A atualização segue a Resolução Normativa nº 1.095/2024 e será realizada de forma automática, sem que o consumidor precise realizar qualquer tipo de cadastro ou solicitação. O novo identificador passará a ter 15 dígitos e estará localizado no canto superior direito da conta.
Diferente do modelo anterior, o novo número será vinculado permanentemente ao imóvel e não ao titular do contrato. Segundo a distribuidora, essa mudança aumenta a confiabilidade do sistema e facilita processos como: Tarifa social, atendimento e rastreabilidade
Para evitar transtornos, a Neoenergia Coelba estabeleceu um período de transição de 12 meses. Durante esse um ano, os clientes poderão utilizar tanto o antigo Código do Cliente quanto o novo número de 15 dígitos para acessar serviços nos canais de atendimento, site ou aplicativo.
A mudança será aplicada a todas as unidades, inclusive aquelas que estejam com o fornecimento de energia suspenso ou desligado no momento. A concessionária reforça que a medida visa unificar o formato em todo o setor elétrico brasileiro, garantindo maior eficiência operacional e segurança aos usuários.