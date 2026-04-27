ELETRICIDADE

Conta de luz terá novo número de identificação na Bahia a partir de julho

"Código do Cliente" é substituído pelo "Número da Unidade Consumidora" com 15 dígitos

Nauan Sacramento

Publicado em 27 de abril de 2026 às 17:34

Infraestrutura energética está sendo reforçada em principais áreas turísticas Crédito: Divulgação

A partir de julho de 2026, os consumidores da Neoenergia Coelba notarão uma mudança estrutural em suas faturas de energia. O antigo "Código do Cliente" será substituído pelo "Número da Unidade Consumidora", seguindo uma padronização nacional estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A alteração também marca o fim do "código de instalação" nas contas de luz.

A atualização segue a Resolução Normativa nº 1.095/2024 e será realizada de forma automática, sem que o consumidor precise realizar qualquer tipo de cadastro ou solicitação. O novo identificador passará a ter 15 dígitos e estará localizado no canto superior direito da conta.

Vinculação ao imóvel e benefícios sociais

Diferente do modelo anterior, o novo número será vinculado permanentemente ao imóvel e não ao titular do contrato. Segundo a distribuidora, essa mudança aumenta a confiabilidade do sistema e facilita processos como: Tarifa social, atendimento e rastreabilidade

Período de transição

Para evitar transtornos, a Neoenergia Coelba estabeleceu um período de transição de 12 meses. Durante esse um ano, os clientes poderão utilizar tanto o antigo Código do Cliente quanto o novo número de 15 dígitos para acessar serviços nos canais de atendimento, site ou aplicativo.