Parece ficção, mas é a realidade: cientistas inventam sistema que transforma gotas de chuva em eletricidade

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 16:00
Quando o céu escurece e a tempestade começa, a maioria das pessoas se preocupa com a queda de energia. No entanto, uma nova tecnologia desenvolvida na China quer transformar esse momento em uma oportunidade de geração elétrica.
Cientistas criaram um método eficiente para converter o impacto das gotas de água em eletricidade real.
O funcionamento ocorre por meio de uma película superior que redistribui as cargas elétricas no momento do contato.
Surpreendentemente, o sistema aproveita a própria água acumulada para funcionar como parte da estrutura elétrica. Isso elimina a necessidade de metais pesados, tornando o aparelho extremamente prático e barato.
Como economizar energia?
Logo que a gota atinge a superfície, a pressão exercida gera um pulso imediato de eletricidade. Esse processo contínuo garante que o sistema produza sinais elétricos repetitivos enquanto durar a precipitação.
Por fim, a drenagem eficiente impede que o acúmulo de água prejudique o desempenho técnico.
Em testes laboratoriais, o protótipo de tamanho reduzido alimentou várias luzes de LED simultaneamente. O equipamento carrega componentes eletrônicos rapidamente usando apenas o movimento natural da chuva.
Adicionalmente, a tecnologia se mostra promissora para complementar fontes como a solar e a eólica.
Esse tipo de inovação é perfeito para manter sensores ativos em florestas ou campos isolados. Em cenários de apagões urbanos, ele pode garantir o funcionamento de dispositivos essenciais de baixa potência.
Assim, a descentralização da rede elétrica ganha um reforço tecnológico de baixo custo.
Carregador de celular na tomada - qual o custo de energia?
A exploração dessa fonte energética abre um novo campo de pesquisa unindo física e engenharia. Especialmente em regiões úmidas, essa técnica representa um salto na busca por recursos renováveis.
Afinal, diversificar a matriz de energia é essencial para a segurança das cidades modernas.
O desenvolvimento desse sistema reforça o compromisso com a preservação do meio ambiente. Com uma redução de peso impressionante, o dispositivo é fácil de instalar em diversos ambientes.
No futuro, colher a energia que cai do céu será uma prática comum e acessível.