Turista curte férias na Bahia e grava vídeo inconformado: 'Como é que tem tanto viado?'

Relato feito nas redes sociais mistura choque cultural, críticas e elogios ao país, após passagem por Bahia e Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 17:51

Turista ficou chocado
Turista ficou chocado Crédito: Reprodução

O desabafo de um turista português sobre a presença e a visibilidade de pessoas LGBTQIA+ durante férias no Brasil repercutiu nas redes sociais e abriu discussões sobre diversidade, costumes e percepção cultural. A declaração foi feita em tom pessoal, a partir da experiência do estrangeiro em destinos turísticos brasileiros.

Segundo o visitante, a viagem incluiu estados como Bahia e Rio de Janeiro e provocou uma mudança de percepção ao longo dos dias. Ele afirmou que o impacto maior ocorreu no Nordeste, especialmente ao observar comportamentos sociais e a forma como a diversidade se manifesta no cotidiano.

“A virada foi na Bahia. As mulheres, ai, as mulheres, meu Deus, como é que há tanto viado no Brasil, meu Deus? São as mulheres mais lindas do mundo. O que é que se passa na cabeça daqueles homens, tanto viado, sobretudo em Copacabana, meu Deus, nós ficamos em Copacabana tanto, tanto viado”, disse.

O turista também relatou situações vividas no Rio de Janeiro, principalmente em Copacabana. Segundo ele, ao sair à noite com três amigos, todos bem vestidos, o grupo teria sido confundido com homens gays por mulheres que encontraram durante o passeio.

“Depois nós éramos quatro amigos, saímos à noite, para a balada, para o rolê, bem vestidos, e toda a mulherada pensava que éramos baiolas, que éramos viados, porque um homem bonito, bem vestido, em grupo, é viado. Por amor de Deus, tínhamos que estar a provar que não éramos viados. Meu Deus, eu não tenho palavras.”

Apesar do tom controverso das falas, o português também fez comparações positivas entre Brasil e Portugal. Ele destacou o que chamou de “riqueza humana” dos brasileiros e avaliou o país de forma elogiosa sob o ponto de vista social.

“O Brasil, à primeira vista, parece mais pobre por fora, mas é bem mais rico por dentro”, afirmou. O turista ainda disse considerar a possibilidade de se mudar para o país, citando oportunidades de investimento e uma vida social que considera mais aberta e intensa.

