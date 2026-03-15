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O universo manda um recado claro: Touro, Leão, Libra e Capricórnio recebem um sinal poderoso hoje (15 de março)

Um momento de clareza e atitude pode ajudar alguns signos a finalmente tomar decisões que estavam sendo adiadas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de março de 2026 às 11:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Há dias em que tudo parece se alinhar para empurrar certas decisões para frente. Hoje, 15 de março, esse clima pode se tornar especialmente forte. A combinação entre pensamento rápido e vontade de agir cria um cenário em que adiar escolhas deixa de fazer sentido. Em vez de dúvidas, surge uma sensação de que os sinais estão claros e que chegou o momento de agir. Para quatro signos, esse impulso pode trazer respostas importantes e ajudar a abrir um novo capítulo. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro: Uma sensação interna muito forte pode indicar que chegou a hora de tomar uma decisão importante. Você percebe com clareza aquilo que aceita e aquilo que definitivamente não está mais disposto a tolerar. Esse entendimento reforça seus limites e torna as escolhas muito mais simples. Ao deixar claro para si mesmo e para os outros quais são suas prioridades, você cria as condições para avançar rumo a uma fase mais positiva e alinhada com o que realmente deseja.

Dica cósmica: Respeitar seus próprios limites pode abrir portas para mudanças importantes.

Famosos do signo de Touro

Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Ludmilla (24 de abril) por Reprodução
Cauã Reymond (20 de maio) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Hilbert (22 de abril) por Divulgação
Faustão (2 de maio) por Reprodução / Redes Sociais
Lulu Santos (4 de maio) por Divulgação
Sophie Charlotte (29 de abril) por Reprodução/Instagram
Dwayne Johnson (2 de maio) por Shutterstock
Adele (5 de maio) por Shutterstock
Mel Maia (3 de maio) por Reprodução/Instagram
Mônica Martelli (17 de maio) por TikTok/Divulgação
Beatriz Souza (20 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Sabrina Carpenter (11 de maio) por Reprodução/Instagram
Al Pacino (25 de abril) por Reprodução
Robert Pattinson (13 de maio) por Reprodução
Henry Cavill (5 de maio) por Reprodução
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Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB

Leão: Você pode se tornar especialmente atento aos sinais e mensagens que surgem ao longo do dia. Pequenos acontecimentos ou conversas passam a fazer mais sentido, como se estivessem apontando uma direção. Ao mesmo tempo, cresce uma coragem natural de se posicionar e falar com honestidade. Essa atitude pode inspirar outras pessoas e colocar você em uma posição de liderança. Quando você acredita na própria verdade, o caminho tende a se tornar mais claro.

Dica cósmica: Falar com autenticidade pode impulsionar grandes mudanças.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
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Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Libra: Uma conversa importante pode ganhar um novo rumo e finalmente trazer clareza para uma situação que vinha sendo debatida há algum tempo. O diálogo se torna mais direto e sincero, permitindo resolver questões antigas ou mal-entendidos. Ao manter firme sua própria posição, sem abrir mão do equilíbrio, você consegue avançar sem comprometer aquilo que considera justo. O resultado pode ser uma sensação de alívio e entendimento.

Dica cósmica: Comunicação clara pode desfazer nós que pareciam impossíveis.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
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Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Capricórnio: Um sinal importante pode surgir especialmente em questões profissionais ou ligadas aos seus planos de futuro. Ideias que você já vinha considerando começam a fazer ainda mais sentido, como se o universo estivesse confirmando que o caminho escolhido é o correto. Essa clareza pode fortalecer sua confiança para agir e transformar planos em ações concretas.

Dica cósmica: Quando a intuição confirmar seus planos, dê o próximo passo com confiança.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
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Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Tags:

Signo Touro Leão Libra Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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