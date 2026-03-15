ASTROLOGIA

Dinheiro em movimento: 4 signos podem conquistar ganhos financeiros importantes antes do fim de março

Um período de coragem, visibilidade e decisões estratégicas pode abrir portas para prosperidade nas próximas semanas

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de março de 2026 às 05:00

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Alguns momentos parecem favorecer iniciativas ousadas, especialmente quando o assunto é dinheiro e oportunidades profissionais. Nas próximas semanas de março, esse cenário pode beneficiar quatro signos em particular. Segundo o astrólogo Joshua Pingley, a energia do período incentiva atitudes mais corajosas e decisões que normalmente poderiam parecer arriscadas.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele explicou que este é um momento favorável para buscar aquilo que realmente desperta entusiasmo e propósito. Quando existe motivação verdadeira por trás das escolhas, as chances de crescimento financeiro tendem a aumentar.

Áries: Este pode ser um período especialmente favorável para visibilidade e reconhecimento. Com mais pessoas prestando atenção no que você faz, suas habilidades e talentos começam a se destacar com mais facilidade. Segundo a astróloga Luci Alfano, quando essa fase acontece, as pessoas tendem a notar tanto suas qualidades pessoais quanto aquilo que você tem a oferecer profissionalmente. Isso pode se refletir em oportunidades, novos projetos ou propostas que ajudam a melhorar sua situação financeira. Aproveitar o momento para apresentar ideias, mostrar iniciativa e confiar mais no próprio potencial pode trazer resultados importantes.

Dica cósmica: Mostre suas habilidades sem medo de ocupar espaço.

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Câncer: O período pode trazer destaque no ambiente profissional. De acordo com Luci Alfano, este é um momento em que sua imagem pública pode ganhar força, abrindo espaço para reconhecimento no trabalho. Isso pode significar maior visibilidade diante de chefes, colegas ou clientes. Projetos que exigem dedicação extra podem trazer resultados positivos, principalmente se você estiver disposto a assumir responsabilidades maiores. Tomar decisões calculadas e confiar na própria experiência pode ajudar a transformar esforço em crescimento financeiro.

Dica cósmica: Confie no seu trabalho e não tenha medo de buscar mais reconhecimento.

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Virgem: Os ganhos podem surgir de forma indireta, mas ainda assim significativa. Segundo Luci Alfano, este período pode favorecer entradas de dinheiro relacionadas a parcerias, investimentos ou até recursos compartilhados. Em alguns casos, oportunidades podem aparecer por meio de outras pessoas próximas ou de decisões financeiras tomadas em conjunto. Esse movimento também pode estimular reflexões importantes sobre a forma como você lida com dinheiro e prosperidade. Ajustar estratégias e manter uma visão mais aberta para novas possibilidades pode fazer toda a diferença.

Dica cósmica: Prosperidade também pode chegar através de colaboração.

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Peixes: Uma fase especialmente positiva para finanças pode começar a se desenhar. De acordo com Luci Alfano, este é um período em que pode haver aumento de renda ou novas oportunidades de ganhos. O mais interessante é que algumas dessas oportunidades podem surgir com certa naturalidade, sem exigir mudanças radicais. Ao mesmo tempo, cresce a confiança em relação ao próprio valor e ao que você oferece. Essa segurança pode incentivar decisões importantes, como negociar melhores condições de trabalho ou ajustar o valor de serviços e projetos.

Dica cósmica: Reconhecer o seu valor pode atrair oportunidades financeiras melhores.