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Dinheiro em movimento: 4 signos podem conquistar ganhos financeiros importantes antes do fim de março

Um período de coragem, visibilidade e decisões estratégicas pode abrir portas para prosperidade nas próximas semanas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de março de 2026 às 05:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Alguns momentos parecem favorecer iniciativas ousadas, especialmente quando o assunto é dinheiro e oportunidades profissionais. Nas próximas semanas de março, esse cenário pode beneficiar quatro signos em particular. Segundo o astrólogo Joshua Pingley, a energia do período incentiva atitudes mais corajosas e decisões que normalmente poderiam parecer arriscadas.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele explicou que este é um momento favorável para buscar aquilo que realmente desperta entusiasmo e propósito. Quando existe motivação verdadeira por trás das escolhas, as chances de crescimento financeiro tendem a aumentar.

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Áries: Este pode ser um período especialmente favorável para visibilidade e reconhecimento. Com mais pessoas prestando atenção no que você faz, suas habilidades e talentos começam a se destacar com mais facilidade. Segundo a astróloga Luci Alfano, quando essa fase acontece, as pessoas tendem a notar tanto suas qualidades pessoais quanto aquilo que você tem a oferecer profissionalmente. Isso pode se refletir em oportunidades, novos projetos ou propostas que ajudam a melhorar sua situação financeira. Aproveitar o momento para apresentar ideias, mostrar iniciativa e confiar mais no próprio potencial pode trazer resultados importantes.

Dica cósmica: Mostre suas habilidades sem medo de ocupar espaço.

10 livros para quem é do signo de Áries

De Sangue e Cinzas – Jennifer L. Armentrout: Match: ritmo acelerado que combina com a impulsividade de Áries. por Divulgação
É Assim Que Acaba – Colleen Hoover: Emocional direto, confronta verdades - Áries gosta de coragem narrativa. por Divulgação
O Alienista – Machado de Assis: Irônico, direto, crítico - humor que Áries aprecia. por Divulgação
O Sol é Para Todos – Harper Lee: Uma história de injustiça que mexe com seu senso de luta. por Divulgação
Holocausto Brasileiro – Daniela Arbex: Impactante e corajoso - combina com sua energia de denúncia. por Divulgação
A Corrida do Escorpião – Maggie Stiefvater: Competição, risco e intensidade - a cara do signo. por Divulgação
O Ceifador – Neal Shusterman: Áries ama dilemas éticos fortes + ação constante. por Divulgação
Clube do Livro dos Homens – Lyssa Kay Adams: Leve, engraçado e rápido - flui bem para quem odeia enrolação. por Divulgação
A Arte de Pedir – Amanda Palmer: Sobre coragem criativa - vibra com Áries. por Divulgação
Garota Exemplar – Gillian Flynn: Ritmo acelerado, reviravoltas secas - perfeito para o signo sem paciência. por Divulgação
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De Sangue e Cinzas – Jennifer L. Armentrout: Match: ritmo acelerado que combina com a impulsividade de Áries. por Divulgação

Câncer: O período pode trazer destaque no ambiente profissional. De acordo com Luci Alfano, este é um momento em que sua imagem pública pode ganhar força, abrindo espaço para reconhecimento no trabalho. Isso pode significar maior visibilidade diante de chefes, colegas ou clientes. Projetos que exigem dedicação extra podem trazer resultados positivos, principalmente se você estiver disposto a assumir responsabilidades maiores. Tomar decisões calculadas e confiar na própria experiência pode ajudar a transformar esforço em crescimento financeiro.

Dica cósmica: Confie no seu trabalho e não tenha medo de buscar mais reconhecimento.

10 livros para quem é do signo de Câncer

A Hipótese do Amor – Ali Hazelwood: Romance fofo, inteligente e emocional - a vibe perfeita para o signo. por Divulgação
Capitães da Areia – Jorge Amado: Humano, doloroso e cheio de compaixão - conversa com o coração canceriano. por Divulgação
Mil Beijos de Garoto – Tillie Cole: Sensível e devastador - Câncer gosta de sentir profundamente. por Divulgação
Era Uma Vez um Coração Partido – Stephanie Garber: Mágico, romântico e melancólico - o tom que Câncer ama. por Divulgação
O Vilarejo – Raphael Montes: Sombrio, emocional e atmosférico - Câncer se envolve totalmente. por Divulgação
O Oceano no Fim do Caminho – Neil Gaiman: Fantasia nostálgica e íntima - o tipo de história que toca o signo. por Divulgação
Para Todos os Garotos que Já Amei – Jenny Han: Doçura pura, família, afeto - a zona de conforto de Câncer. por Divulgação
A Coragem de Ser Imperfeito – Brené Brown: Vulnerabilidade e conexão - temas que fazem sentido para o signo. por Divulgação
Um Defeito de Cor – Ana Maria Gonçalves: Histórico, emotivo, potente - Câncer mergulha de cabeça. por Divulgação
A Canção de Aquiles – Madeline Miller: Trágico e profundamente sensível - exatamente o drama emocional favorito. por Divulgação
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A Hipótese do Amor – Ali Hazelwood: Romance fofo, inteligente e emocional - a vibe perfeita para o signo. por Divulgação

Virgem: Os ganhos podem surgir de forma indireta, mas ainda assim significativa. Segundo Luci Alfano, este período pode favorecer entradas de dinheiro relacionadas a parcerias, investimentos ou até recursos compartilhados. Em alguns casos, oportunidades podem aparecer por meio de outras pessoas próximas ou de decisões financeiras tomadas em conjunto. Esse movimento também pode estimular reflexões importantes sobre a forma como você lida com dinheiro e prosperidade. Ajustar estratégias e manter uma visão mais aberta para novas possibilidades pode fazer toda a diferença.

Dica cósmica: Prosperidade também pode chegar através de colaboração.

10 livros para quem é do signo de Virgem

Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação
Oito Montanhas – Paolo Cognetti: Contemplativo, preciso e emocional sem exageros - a cara do signo. por Divulgação
Morte no Nilo – Agatha Christie: Mistério lógico e elegante - Virgem ama desvendar padrões. por Divulgação
A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver – Ana Claudia Quintana Arantes: Reflexivo, direto, humano - combina com a profundidade virginiana. por Divulgação
Quarto de Despejo – Carolina Maria de Jesus: Realidade dura, observação precisa e força - Virgem respeita autenticidade. por Divulgação
O Conto da Aia – Margaret Atwood: Crítico e inteligente - estimula a mente analítica. por Divulgação
Os Dois Morrem no Final – Adam Silvera: Emotivo, mas com estrutura enxuta - exatamente o que Virgem gosta. por Divulgação
A Razão do Amor – Ali Hazelwood: Romance com ciência, lógica e método - impossível ser mais virginiano. por Divulgação
As Aventuras de Sherlock Holmes – Arthur Conan Doyle: Raciocínio puro - match total com Virgem. por Divulgação
Klara e o Sol – Kazuo Ishiguro: Sutil, controlado e cheio de camadas - perfeito para o signo. por Divulgação
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Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação

Peixes: Uma fase especialmente positiva para finanças pode começar a se desenhar. De acordo com Luci Alfano, este é um período em que pode haver aumento de renda ou novas oportunidades de ganhos. O mais interessante é que algumas dessas oportunidades podem surgir com certa naturalidade, sem exigir mudanças radicais. Ao mesmo tempo, cresce a confiança em relação ao próprio valor e ao que você oferece. Essa segurança pode incentivar decisões importantes, como negociar melhores condições de trabalho ou ajustar o valor de serviços e projetos.

Dica cósmica: Reconhecer o seu valor pode atrair oportunidades financeiras melhores.

10 livros para quem é do signo de Peixes

O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação
Capão Pecado – Ferréz: Humano, emotivo e social - Peixes sente cada camada do livro. por Divulgação
A Mulher na Cabine 10 – Ruth Ware: Psicológico, sensorial e claustrofóbico - perfeito para a intensidade emocional do signo. por Divulgação
O Segredo – Rhonda Byrne: Peixes vibra com temas de energia, intenção e espiritualidade. por Divulgação
A Melodia Feroz – V. E. Schwab: Sombrio, artístico e emocional - a vibe estética que Peixes ama. por Divulgação
A Livraria dos Finais Felizes – Katarina Bivald: Afeto, gentileza e nostalgia - combina com o coração terno do signo. por Divulgação
O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry: Imaginativo, simbólico, poético - Peixes vibra profundamente. por Divulgação
A Casa dos Espíritos – Isabel Allende: Mágico, emocional, espiritual e cheio de imagens - a alma pisciana mergulha profundamente. por Divulgação
Wind Weaver: a guardiã do vento – Julie Johnson: Poético, sensorial, carregado de atmosfera - Peixes se conecta com esse mundo intuitivo. por Divulgação
Um Caminho Para a Liberdade – Jojo Moyes: Emoção, propósito e impacto humano - tudo que o signo busca nas histórias. por Divulgação
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O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação

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Signo Câncer Dinheiro Áries Virgem Peixes Finanças Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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