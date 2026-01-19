Acesse sua conta
Após traição do pai, influenciador Rafa Marttinz engata romance com a própria madrasta

Influenciador diz que relação começou depois da descoberta de uma traição e afirma que tudo foi construído com diálogo e acompanhamento terapêutico

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 15:47

Rafa Marttinz está namorando com a madrasta
Crédito: Reprodução

O influenciador digital e criador de conteúdo adulto Rafa Marttinz voltou a repercutir nas redes sociais após assumir publicamente um relacionamento com Débora Peixoto, sua madrasta. Segundo ele, o romance teve início após Débora colocar fim ao casamento com Anderson Peixoto, depois de descobrir uma traição.

De acordo com Rafa, a aproximação aconteceu de forma gradual e sem decisões impulsivas. Ele afirma que o envolvimento foi discutido em terapia antes de se tornar um relacionamento. “Nada foi impulsivo. Essa relação veio depois de muitas conversas e, inclusive, após um conselho direto da minha terapeuta, que me orientou a viver minhas verdades sem culpa”, declarou.

Conhecido por transformar episódios da própria vida em conteúdo e por não evitar temas considerados tabu, o influenciador afirma que confiança é um ponto central em suas relações pessoais e profissionais. “Prefiro gravar com família do que com desconhecidos. Existe confiança, entrega e verdade. Para mim, isso faz toda a diferença na frente e fora das câmeras”, disse.

Com carreira consolidada no entretenimento adulto, Rafa Marttinz já trabalhou com nomes conhecidos do segmento, como Andressa Urach, Luiza Ambiel e Rita Cadillac, o que ampliou sua visibilidade nas redes sociais e manteve seu nome em evidência no mercado digital.

O influenciador reforça que não pretende separar vida pessoal e profissional nem se esconder do julgamento público. “Se é real, se é consensual e se faz sentido para os envolvidos, eu não vejo por que esconder”, afirmou.

O relacionamento tem gerado forte repercussão nas redes sociais e segue despertando curiosidade do público, com expectativa de novos desdobramentos em torno do caso.

Tags:

Rafa Martins

