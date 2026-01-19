Flora Gil 'dá furo' e anuncia gravidez de casal de jornalistas da GloboNews

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 15:38
A empresária Flora Gil surpreendeu os seguidores ao anunciar, nesta segunda-feira (19), a gravidez da jornalista Fernanda Rouvenat. A apresentadora da GloboNews espera um filho do também jornalista Ricardo Abreu, com quem divide a rotina profissional na emissora.
Fernanda Rouvenat está grávida de Ricardo Abreu
Amiga próxima do casal, Flora publicou um registro nas redes sociais em que aparece acariciando a barriga da gestante durante um encontro na Bahia. Na legenda, ela brincou com o universo jornalístico ao revelar a novidade antes mesmo de qualquer anúncio oficial da emissora.
“Hoje o furo veio primeiro do que o GloboNews, Fernanda gravidíssima na Bahia com o seu Ricardinho. A família Gil está muito feliz com essa notícia. Felicidades para esses lindos”, escreveu.
Fernanda Rouvenat e Ricardo Abreu estão passando férias no estado e foram recebidos por Flora e pelo cantor Gilberto Gil. A publicação repercutiu entre colegas de profissão e seguidores, que celebraram a notícia e deixaram mensagens de carinho ao casal.