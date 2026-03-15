Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jovem de 29 anos inventa cimento magnético que vai mudar o sistema de construção do mundo; entenda como funciona

Invenção de engenheiro argentino permite organizar ferramentas e quadros sem usar furadeiras ou martelos

  • A
  • Foto do(a) author(a) Matheus Ribeiro

  • Matheus Ribeiro

Publicado em 15 de março de 2026 às 15:00

Tecnologia chamada Ironplac transforma paredes em superfícies magnéticas para fixação de objetos com ímãs Crédito: Freepik

O engenheiro argentino Marco Agustín Secchi desenvolveu o Ironplac, um cimento magnético capaz de transformar paredes em superfícies funcionais. Essa tecnologia permite pendurar objetos variados sem usar furadeiras ou martelos.

O sistema consiste em um material magnetizável que se integra perfeitamente a revestimentos e placas de construção. Com isso, ferramentas, quadros e outros itens podem ser fixados magneticamente com alta potência e segurança.

Construção civil - quanto ganham

Espanhol se mudou para a Noruega e revelou quanto recebem pintores, encanadores e operadores de grua no país. por Shutterstock
Os valores chamam a atenção para a realidade da Espanha e ainda mais no Brasil por Shutterstock
Espanhol explica que, em solo norueguês, um pintor recebe em torno de 3.600 € (o equivalente a R$ 22.500) por Shutterstock
Por mês, um encanador chega a 4.100 € (R$ 25.60)  por Shutterstock
Operador de grua ultrapassa a marca de 4.400 € (R$ 27.500). por Shutterstock
Carga horária padrão é de segunda a sexta-feira, geralmente das 8h às 16h por Shutterstock
As horas extras acontecem com frequência e têm remuneração superior à hora convencional por Shutterstock
Sobre 3.600 €, descontando 30% de impostos, ficam cerca de 2.500 a 2.600 euros líquidos por Shutterstock
No caso de 4.100 € para encanadores, o montante cai para algo em torno de 2.800 a 2.900 euros por Shutterstock
Além disso, há gastos fixos como aluguel, transporte, alimentação e seguros  por Shutterstock
Esses descontos reduzem ainda mais o poder de compra por Divulgação
1 de 11
Espanhol se mudou para a Noruega e revelou quanto recebem pintores, encanadores e operadores de grua no país. por Shutterstock

Além de facilitar a organização, a novidade promete impactar a indústria da construção civil. O projeto já possui protótipos funcionais que demonstram como as paredes deixam de ser apenas elementos passivos dentro dos ambientes.

Como o sistema funciona

O material é aplicado como um revestimento tradicional, bastando misturar o pó com água. A principal diferença é que a fórmula incorpora componentes específicos que respondem à presença de ímãs comuns.

Dessa forma, qualquer objeto que possua um ímã pode ser fixado e movido livremente pela parede. Isso cria um espaço adaptável para as necessidades do usuário, seja em cozinhas, oficinas ou escritórios.

É importante destacar que o Ironplac não gera campos magnéticos ativos no ambiente. O material atua apenas como uma superfície passiva, reagindo somente quando entra em contato direto com o ímã do objeto.

Aplicações e futuro da construção

Atualmente, o projeto é considerado versátil, pois pode ser utilizado tanto em obras úmidas quanto em obras secas. Essa flexibilidade amplia o uso para diversos locais, incluindo escolas e hospitais que buscam mais praticidade na organização dos ambientes.

Embora o produto ainda não esteja disponível para venda, ele já conta com proteção de propriedade intelectual. O inventor agora busca parceiros industriais e financiamento para ampliar a produção e levar a tecnologia ao mercado.

Se a produção ganhar escala, furar paredes para pendurar quadros ou objetos pode se tornar coisa do passado. A integração dessa tecnologia promete mudar a forma como interagimos com os espaços onde vivemos e trabalhamos.

Mais recentes

Imagem - Temporada de Áries promete impulso e novos começos para todos os signos

Temporada de Áries promete impulso e novos começos para todos os signos
Imagem - Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta terça (17 de março): momento de reorganizar a vida

Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta terça (17 de março): momento de reorganizar a vida
Imagem - Sincerão do BBB 26 tem acusações de manipulação e coloca Alberto Cowboy no centro das críticas

Sincerão do BBB 26 tem acusações de manipulação e coloca Alberto Cowboy no centro das críticas

MAIS LIDAS

Imagem - Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo
01

Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo

Imagem - Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping
02

Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping

Imagem - Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões
03

Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões

Imagem - Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026
04

Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026