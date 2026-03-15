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Harry Styles surpreende ao beijar ator ao vivo em programa: 'Vocês não sabem tudo sobre mim'

Cantor rebateu acusações de 'queerbaiting' e ironizou críticas sobre sua sexualidade

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de março de 2026 às 12:37

Harry Styles beijou Ben Marshall no programa 'Saturday Night Live' Crédito: Reprodução/NBC

O cantor britânico Harry Styles respondeu de forma bem-humorada às acusações de “queerbaiting” que circulam nas redes sociais há alguns anos. Durante participação no programa humorístico Saturday Night Live, no último sábado (14), ele abordou diretamente o assunto e surpreendeu a plateia ao beijar o comediante Ben Marshall no palco.

A polêmica em torno do cantor surgiu a partir de comentários online que sugerem que ele usaria símbolos e discursos ligados à comunidade LGBTQIAP+ sem assumir publicamente sua própria sexualidade. O termo “queerbaiting”, em inglês, é utilizado justamente para descrever essa prática.

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Durante o monólogo, Styles ironizou a situação e respondeu às críticas com humor. "Naquela época, as pessoas pareciam prestar muita atenção às roupas que eu usava e algumas me acusavam de algo chamado ‘queerbaiting'. Mas já passou pela sua cabeça que vocês não sabem tudo sobre mim?", disse ele.

Logo depois, o cantor surpreendeu ao dar um beijo em Marshall no palco. Em tom de brincadeira, ele comentou o gesto diante da plateia. "Isso, sim, é queerbating", afirmou, piscando para o público após o beijo.

GENTE! Harry Styles beijou Ben Marshall ao vivo no SNL.pic.twitter.com/qzz6zzaQJ6 — QG do POP (@QGdoPOP) March 15, 2026

As críticas começaram a ganhar força quando Styles iniciou sua carreira solo, após deixar a banda One Direction. Desde então, o artista passou a adotar figurinos mais ousados e frequentemente levanta bandeiras de diversidade e respeito durante seus shows.

O cantor já havia comentado o tema anteriormente em entrevista à revista Rolling Stone, quando falou sobre o processo de entender a própria sexualidade.

"Acho que todo mundo, inclusive eu, tem sua própria jornada para descobrir a sexualidade e ficar mais confortável com isso", declarou na ocasião. "Às vezes, as pessoas dizem: 'Você só esteve publicamente com mulheres', e eu não acho que estive publicamente com ninguém. Se alguém tira uma foto sua com alguém, isso não significa que você está escolhendo ter um relacionamento público ou algo assim".