Harry Styles surpreende ao beijar ator ao vivo em programa: 'Vocês não sabem tudo sobre mim'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 15 de março de 2026 às 12:37
O cantor britânico Harry Styles respondeu de forma bem-humorada às acusações de “queerbaiting” que circulam nas redes sociais há alguns anos. Durante participação no programa humorístico Saturday Night Live, no último sábado (14), ele abordou diretamente o assunto e surpreendeu a plateia ao beijar o comediante Ben Marshall no palco.
A polêmica em torno do cantor surgiu a partir de comentários online que sugerem que ele usaria símbolos e discursos ligados à comunidade LGBTQIAP+ sem assumir publicamente sua própria sexualidade. O termo “queerbaiting”, em inglês, é utilizado justamente para descrever essa prática.
Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together'
Durante o monólogo, Styles ironizou a situação e respondeu às críticas com humor. "Naquela época, as pessoas pareciam prestar muita atenção às roupas que eu usava e algumas me acusavam de algo chamado ‘queerbaiting'. Mas já passou pela sua cabeça que vocês não sabem tudo sobre mim?", disse ele.
Logo depois, o cantor surpreendeu ao dar um beijo em Marshall no palco. Em tom de brincadeira, ele comentou o gesto diante da plateia. "Isso, sim, é queerbating", afirmou, piscando para o público após o beijo.
As críticas começaram a ganhar força quando Styles iniciou sua carreira solo, após deixar a banda One Direction. Desde então, o artista passou a adotar figurinos mais ousados e frequentemente levanta bandeiras de diversidade e respeito durante seus shows.
O cantor já havia comentado o tema anteriormente em entrevista à revista Rolling Stone, quando falou sobre o processo de entender a própria sexualidade.
"Acho que todo mundo, inclusive eu, tem sua própria jornada para descobrir a sexualidade e ficar mais confortável com isso", declarou na ocasião. "Às vezes, as pessoas dizem: 'Você só esteve publicamente com mulheres', e eu não acho que estive publicamente com ninguém. Se alguém tira uma foto sua com alguém, isso não significa que você está escolhendo ter um relacionamento público ou algo assim".
A participação no programa aconteceu pouco depois do lançamento do novo álbum do artista, "Kiss all the time. Disco, ocasionally", cuja turnê tem passagem prevista pelo Brasil, incluindo um show em São Paulo no mês de julho.