Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Harry Styles surpreende ao beijar ator ao vivo em programa: 'Vocês não sabem tudo sobre mim'

Cantor rebateu acusações de 'queerbaiting' e ironizou críticas sobre sua sexualidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de março de 2026 às 12:37

Harry Styles beijou Ben Marshall no programa 'Saturday Night Live'
Harry Styles beijou Ben Marshall no programa 'Saturday Night Live' Crédito: Reprodução/NBC

O cantor britânico Harry Styles respondeu de forma bem-humorada às acusações de “queerbaiting” que circulam nas redes sociais há alguns anos. Durante participação no programa humorístico Saturday Night Live, no último sábado (14), ele abordou diretamente o assunto e surpreendeu a plateia ao beijar o comediante Ben Marshall no palco.

A polêmica em torno do cantor surgiu a partir de comentários online que sugerem que ele usaria símbolos e discursos ligados à comunidade LGBTQIAP+ sem assumir publicamente sua própria sexualidade. O termo “queerbaiting”, em inglês, é utilizado justamente para descrever essa prática.

Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together'

Harry Styles por Reprodução | Instagram
Setores e valores dos shows de Harry Styles no Brasil em 2026 por Divulgação
Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together', em 2026 por Divulgação
Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together', em 2026 por Divulgação
Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together', em 2026 por Divulgação
Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together', em 2026 por Divulgação
Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together', em 2026 por Divulgação
Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together', em 2026 por Divulgação
Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together', em 2026 por Divulgação
Capa do novo álbum do Harry Styles; "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" por Reprodução/Redes Sociais
1 de 10
Harry Styles por Reprodução | Instagram

Durante o monólogo, Styles ironizou a situação e respondeu às críticas com humor. "Naquela época, as pessoas pareciam prestar muita atenção às roupas que eu usava e algumas me acusavam de algo chamado ‘queerbaiting'. Mas já passou pela sua cabeça que vocês não sabem tudo sobre mim?", disse ele.

Logo depois, o cantor surpreendeu ao dar um beijo em Marshall no palco. Em tom de brincadeira, ele comentou o gesto diante da plateia. "Isso, sim, é queerbating", afirmou, piscando para o público após o beijo.

As críticas começaram a ganhar força quando Styles iniciou sua carreira solo, após deixar a banda One Direction. Desde então, o artista passou a adotar figurinos mais ousados e frequentemente levanta bandeiras de diversidade e respeito durante seus shows.

O cantor já havia comentado o tema anteriormente em entrevista à revista Rolling Stone, quando falou sobre o processo de entender a própria sexualidade.

"Acho que todo mundo, inclusive eu, tem sua própria jornada para descobrir a sexualidade e ficar mais confortável com isso", declarou na ocasião. "Às vezes, as pessoas dizem: 'Você só esteve publicamente com mulheres', e eu não acho que estive publicamente com ninguém. Se alguém tira uma foto sua com alguém, isso não significa que você está escolhendo ter um relacionamento público ou algo assim".

A participação no programa aconteceu pouco depois do lançamento do novo álbum do artista, "Kiss all the time. Disco, ocasionally", cuja turnê tem passagem prevista pelo Brasil, incluindo um show em São Paulo no mês de julho.

Leia mais

Imagem - Grávida, Isa Scherer relata machucados em viagem após janela de 40 kg cair sobre ela: 'Foi bizarro'

Grávida, Isa Scherer relata machucados em viagem após janela de 40 kg cair sobre ela: 'Foi bizarro'

Imagem - Ex-Globo relata experiência de quase morte, cirurgia e diz que encontrou Jesus: 'Não era para eu estar aqui'

Ex-Globo relata experiência de quase morte, cirurgia e diz que encontrou Jesus: 'Não era para eu estar aqui'

Imagem - Daniel Cady faz postagem reflexiva em meio aos rumores de volta com a ex: 'A vida precisa de profundidade'

Daniel Cady faz postagem reflexiva em meio aos rumores de volta com a ex: 'A vida precisa de profundidade'

Tags:

Beijo Famosos Harry Styles

Mais recentes

Imagem - Temporada de Áries promete impulso e novos começos para todos os signos

Temporada de Áries promete impulso e novos começos para todos os signos
Imagem - Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta terça (17 de março): momento de reorganizar a vida

Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta terça (17 de março): momento de reorganizar a vida
Imagem - Sincerão do BBB 26 tem acusações de manipulação e coloca Alberto Cowboy no centro das críticas

Sincerão do BBB 26 tem acusações de manipulação e coloca Alberto Cowboy no centro das críticas

MAIS LIDAS

Imagem - Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo
01

Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo

Imagem - Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping
02

Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping

Imagem - Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões
03

Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões

Imagem - Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026
04

Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026