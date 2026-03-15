PERRENGUE

Grávida, Isa Scherer relata machucados em viagem após janela de 40 kg cair sobre ela: 'Foi bizarro'

Chef contou que levou com humor outros perrengues da viagem

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de março de 2026 às 11:51

Isa Scherer e família em Paris Crédito: Reprodução/Instagram

Isa Scherer relatou nas redes sociais alguns perrengues que enfrentou durante uma viagem pela França com o marido, Rodrigo Calazans, e os filhos gêmeos do casal, Bento e Mel, de 3 anos. Grávida novamente, a chef e campeã da 8ª temporada do MasterChef Brasil contou que levou um susto depois que uma janela de cerca de 40 quilos caiu em cima dela.

Segundo Isa, o acidente aconteceu enquanto ela tentava fechar a janela no local onde a família está hospedada. "Caiu uma janela de uns 40 kg em cima de mim. Foi bizarro. Fiquei com o ombro todo machucado e roxo, além de um corte no quadril", contou.

Isa Scherer e família em Paris 1 de 12

A chef explicou que a situação poderia ter sido ainda mais grave se não fosse um detalhe no quarto das crianças. "A janela simplesmente caiu do nada enquanto eu fechava. O que me salvou foi a escada do beliche das crianças, porque eu não consegui segurar a janela e fui caindo para trás. Se não fosse a escada, na hora que caí na cama, ela teria caído na minha barriga e aí, sim, seria perigoso para o bebê".

Apesar do susto, Isabella disse que o dia ainda teve outros momentos caóticos durante um passeio com a família. Em tom bem-humorado, ela relatou que um pássaro fez cocô nela, no marido e nos filhos.

"A Mel estava causando. O Bento dormindo no carrinho e um passarinho fez o maior cocô inteiro da vida. Caiu na manga inteira do meu casaco e daí respingou no pequeno [Rodrigo Calazans], no casaco do Bento, no carrinho e na sereia da Mel. Caiu cocô por tudo e a Mel chorando".

A chef contou ainda que, apesar dos imprevistos, conseguiu rir da situação depois. "Mas no geral, as crianças são de boa... Só que estava tudo dando errado. A Mel desesperada porque eu fui ao banheiro e não a levei, sendo que nem sabia que ela queria ir. Ela ficou chorando meia hora! Se debatendo no carrinho. A gente cheio de cocô de passarinho. Foi caótico..