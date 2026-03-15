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Daniel Cady faz postagem reflexiva em meio aos rumores de volta com a ex: 'A vida precisa de profundidade'

Ex-marido de Ivete Sangalo estaria vivendo affair com Carol Magalhães

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de março de 2026 às 10:17

Daniel Cady
Daniel Cady Crédito: Reprodução/Instagram

Daniel Cady usou as redes sociais, na manhã deste domingo (15), para compartilhar uma reflexão. O nutricionista publicou um vídeo em que aparece mergulhando no mar e, na legenda, fez uma metáfora para falar sobre autoconhecimento, silêncio e conexão com a natureza. A publicação acontece em meio aos rumores de que teria reatado com uma ex-namorada após se divorciar de Ivete Sangalo.

"Existe um silêncio no fundo do mar que é difícil de explicar. Quando mergulho, é como se o mundo lá de cima ficasse distante, as pressas, os ruídos, as urgências. Debaixo d’água tudo muda de ritmo. A respiração fica mais consciente, os movimentos mais lentos, o olhar mais atento", escreveu Daniel.

Sítio de Daniel Cady

Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
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Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
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Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
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Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
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Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução

"O mar me lembra algo essencial que muitas vezes esquecemos vivendo na superfície: que a vida também precisa de profundidade. Talvez por isso eu volte tantas vezes. Porque, no mergulho, encontro mais do que paisagens submersas. Encontro silêncio. Encontro presença. Encontro refúgio", completou.

Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, Daniel Cady teria retomado o contato com a empresária baiana Carol Magalhães. Os dois namoraram antes do casamento do nutricionista com Ivete Sangalo e agora, após a separação, estariam vivendo um novo romance. Eles, inclusive, teriam embarcado para uma viagem pela Europa.

Carol Magalhães

Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Reflexo em óculos escuros teria revelado a presença de Carol Magalhães ao lado de Daniel Cady por Reprodução
Reflexo em óculos escuros teria revelado a presença de Carol Magalhães ao lado de Daniel Cady por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães é a suposta nova namorada de Daniel Cady por Reprodução/ Instagram
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Carol Magalhães por Reprodução

Daniel Cady e Ivete Sangalo se conheceram em 2008 e oficializaram a união em 2011. Juntos, são pais de três filhos: Marcelo e as gêmeas Marina e Helena. Em novembro de 2025, o casal anunciou a separação.

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Tags:

Instagram Ivete Sangalo Famosos Daniel Cady Carol Magalhães

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