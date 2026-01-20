Esquecer faz bem: psiquiatra explica por que uma memória fraca pode ajudar na felicidade

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 17:00
Você já se perguntou por que algumas pessoas superam dificuldades mais rápido do que outras? Segundo o especialista Enrique Rojas, a resposta principal está na capacidade de filtrar nossas memórias negativas.
A alegria pode ser dividida entre momentos fugazes e uma base emocional bastante estável. Eventos como encontros e lazer trazem um bem-estar imediato que infelizmente acaba de maneira rápida.
Por outro lado, a satisfação real depende sempre de um tipo de equilíbrio imperfeito. Essa construção exige paciência para lidar com as variações naturais do humor e da vida diária.
O trabalho com sentido e as relações sociais saudáveis formam o suporte principal do indivíduo. Encontrar valor real no que se faz transforma a rotina cansativa em algo realmente prazeroso.
Momentos de felicidade
Além disso, o amor deve ser visto sempre como um resultado de empenho ativo. Ele não acontece por acaso, mas floresce apenas através da convivência, do respeito e do carinho.
Evitar que lembranças ruins ocupem o centro da mente é um exercício diário fundamental. O psiquiatra afirma categoricamente que esquecer ajuda a manter o equilíbrio emocional de forma sustentável.
Dessa forma, deixamos de estimular áreas cerebrais ligadas diretamente à dor emocional recorrente. Esquecer não significa negar os fatos, mas sim escolher o que merece nossa atenção agora.