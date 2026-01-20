Acesse sua conta
Esquecer faz bem: psiquiatra explica por que uma memória fraca pode ajudar na felicidade

Descubra os pilares que sustentam uma vida emocionalmente equilibrada hoje

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 17:00

Enrique Rojas Montes, 77, possui décadas de experiência na área
Enrique Rojas Montes, 77, possui décadas de experiência na área

Você já se perguntou por que algumas pessoas superam dificuldades mais rápido do que outras? Segundo o especialista Enrique Rojas, a resposta principal está na capacidade de filtrar nossas memórias negativas.

Prazeres imediatos versus vida plena

A alegria pode ser dividida entre momentos fugazes e uma base emocional bastante estável. Eventos como encontros e lazer trazem um bem-estar imediato que infelizmente acaba de maneira rápida.

Por outro lado, a satisfação real depende sempre de um tipo de equilíbrio imperfeito. Essa construção exige paciência para lidar com as variações naturais do humor e da vida diária.

Os pilares de uma mente sã

O trabalho com sentido e as relações sociais saudáveis formam o suporte principal do indivíduo. Encontrar valor real no que se faz transforma a rotina cansativa em algo realmente prazeroso.

Além disso, o amor deve ser visto sempre como um resultado de empenho ativo. Ele não acontece por acaso, mas floresce apenas através da convivência, do respeito e do carinho.

Limpando as feridas do passado

Evitar que lembranças ruins ocupem o centro da mente é um exercício diário fundamental. O psiquiatra afirma categoricamente que esquecer ajuda a manter o equilíbrio emocional de forma sustentável.

Dessa forma, deixamos de estimular áreas cerebrais ligadas diretamente à dor emocional recorrente. Esquecer não significa negar os fatos, mas sim escolher o que merece nossa atenção agora.

