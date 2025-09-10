SAÚDE

Dormir menos de 7 horas por dia provoca perda de memória e confusão mental, alerta psiquiatra

Descubra como o uso de telas antes de dormir afeta sua mente e memória

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 19:01

Daniel Amen alerta sobre os perigos digitais noturnos para a saúde cerebral. Crédito: Reprodução/YT

O psiquiatra Daniel Amen, especialista em neuroimagem, alerta que o uso de telas à noite, como celulares e tablets, atrasa o início do sono e interrompe o descanso, comprometendo seriamente a saúde.

Essa exposição à luz digital antes de dormir impede o cérebro de realizar sua essencial "lavagem cerebral noturna", processo crucial para eliminar os resíduos metabólicos acumulados e preservar a memória a longo prazo.

O especialista californiano, fundador da Amen Clinics, sugere o "pôr do sol digital": desligar todos os dispositivos pelo menos uma hora antes de se deitar. Isso garante a regeneração cerebral e evita a confusão mental.

Impacto da luz nas telas

A luz azul emitida por celulares, tablets e computadores inibe a produção de melatonina, o hormônio do sono, dificultando o adormecer. Este efeito é direto e cientificamente comprovado, afetando o relógio biológico.

A consequência é um ciclo de sono desregulado, que leva a uma qualidade de descanso inferior e, a longo prazo, a problemas cognitivos. Minimizar essa exposição é um passo fundamental para um sono restaurador.

O "pôr do sol digital" na prática

Para implementar o "pôr do sol digital", defina um horário fixo para desligar todos os eletrônicos, idealmente uma hora antes de dormir. Transforme esse período em um ritual relaxante, longe das telas luminosas.

Essa prática simples, porém eficaz, sinaliza ao cérebro que é hora de desacelerar e se preparar para o descanso. É um investimento direto na sua memória e na sua capacidade de concentração para o dia seguinte.

Alternativas relaxantes para a noite

No lugar das telas, Amen sugere atividades que promovam o relaxamento. Ler um livro físico, escrever em um diário para organizar os pensamentos ou tomar um banho morno são excelentes opções para acalmar a mente.

Essas práticas ajudam a reduzir a ansiedade e preparam o corpo para um sono mais profundo. Criar um ritual noturno sem dispositivos digitais é um passo poderoso para melhorar sua higiene do sono.

Diário de preocupações: um aliado

Se a mente estiver agitada com preocupações, o "diário de preocupações" é uma ferramenta proposta por Amen. Escrever o que incomoda trinta minutos antes de deitar permite liberar a mente.

Essa técnica pode, inclusive, ajudar a reescrever finais de pesadelos recorrentes, aliviando o desconforto. É um método simples para descarregar o estresse mental antes de se entregar ao descanso noturno.

Ambiente ideal para o descanso

Um ambiente otimizado para o sono é fundamental, segundo Amen. Mantenha o quarto fresco, utilize travesseiros que regulam a temperatura e opte por uma iluminação suave. Esses detalhes preparam o cérebro para o repouso.