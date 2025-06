FIQUE ATENTO

Adeus, insônia: especialista aponta bebida que você deve evitar antes de dormir (e não é o café)

Biólogo revela o impacto da cafeína no seu corpo antes de dormir

Agência Correio

Publicado em 26 de junho de 2025 às 18:00

Você sabia que o refrigerante pode ser o grande responsável pelas suas noites inquietas? Muitos pensam apenas no café ou no álcool como os vilões do sono, mas eles não são os únicos a prejudicar seu descanso noturno. Esta bebida popular está na lista dos inimigos da qualidade do sono. >

O biólogo Vinicius Dokkedal Silva, do Instituto do Sono, revela que essa bebida gaseificasa contém uma substância estimulante, capaz de interferir diretamente nos processos naturais do seu corpo durante o repouso. É fundamental estar atento ao que você bebe antes de se deitar, pois isso impacta diretamente na sua noite.>

A ciência explica tudo sobre esse hábito, mostrando como a cafeína, muitas vezes subestimada, age no seu sistema nervoso e impede o merecido descanso.>

Cafeína vai além do cafézinho

A substância estimulante que você associa ao café também está abundantemente presente nas bebidas gaseificadas. Por essa razão, ingerir refrigerante perto do horário de deitar pode, sem dúvida, atrapalhar seu sono de forma significativa. Especialmente os tipos à base de cola são notáveis, com uma latinha contendo cerca de 31 mg de cafeína.>

Nosso corpo produz o hormônio adenosina ao longo do dia. À noite, o acúmulo dessa substância sinaliza a necessidade de descanso; ao ser captada pelo Sistema Nervoso Central (SNC), ela induz o sono. "A cafeína se liga aos mesmos receptores de adenosina e a mensagem acaba sendo inversa: de estímulo", explica Silva para o jornal Metrópoles.>

Além de evitar o consumo de refrigerantes, especialistas aconselham a criação de rituais para o corpo se preparar para o sono. Iniciar com um banho relaxante pode ser um passo excelente. Consumir bebidas com efeito de calmante natural, como um chá de camomila, também ajuda a induzir o relaxamento necessário.>

Hábitos para um sono de qualidade