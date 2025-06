ADEUS, AMIGO

O que seu cachorro sente antes de morrer? A ciência responde

Um estudo emociona ao descrever os últimos atos dos cães antes de partir

Observar mudanças no comportamento do seu cachorro pode ser doloroso, especialmente quando indicam o fim de sua jornada. No entanto, reconhecer esses sinais é fundamental para oferecer o suporte necessário. Entender o que se passa com seu amigo peludo permite que você o conforte com amor e dedicação. >