Quem são os técnicos de enfermagem presos por matar três pacientes com desinfetante em UTI de hospital

Marcos Vinícius, principal suspeito, confessou após ser confrontado com imagens de circuito interno

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 11:40

Amanda, Marcos e Marcela foram presos pelas mortes dos pacientes Crédito: Reprodução

Três técnicos de enfermagem foram presos suspeitos de assassinar pacientes internados no Hospital Anchieta, no Distrito Federal. Os suspeitos são Amanda Rodrigues de Sousa, 28 anos, Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, 24, e Marcela Camilly Alves da Silva, 22. As identidades foram confirmadas pela Polícia Civil e pelo Conselho Regional de Enfermagem à TV Globo. 

De acordo com a investigação, Marcos Vinícius seria o principal executor dos crimes. Ele chegou a negar participação em um primeiro momento, mas confessou na segunda-feira (20) após ser confrontado com imagens do circuito interno do hospital que mostram a ação. Marcela Camilly também admitiu envolvimento após ver as gravações.

Segundo a Polícia Civil, o trio é investigado por homicídio qualificado na morte de três pacientes: Miranilde Pereira da Silva, pelos três suspeitos; João Clemente Pereira, pelo técnico e uma das técnicas; e Marcos Raymundo Fernandes Moreira, pelo técnico e a outra técnica.

Pacientes foram mortos por técnico de enfermagem

Suspeito Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo
Miranilde Pereira da Silva, de 75 anos, foi uma das vítimas
Marcos Raymundo Fernandes Moreira, de 33 anos, outra vítima
João Clemente Pereira, de 63 anos, terceira vítima
Suspeita Marcela Camilly Alves da Silva
Suspeita Amanda Rodrigues de Sousa
Técnico confessou crime
Técnicos de enfermagem foram presos
1 de 8
Suspeito Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo

As apurações indicam que Marcos aplicava doses elevadas de medicamentos nos pacientes, usando-os como veneno, e que em um dos casos chegou a injetar desinfetante na veia da vítima. As duas técnicas teriam atuado dando “cobertura” ao colega em dois dos três homicídios.

Na delegacia, Amanda e Marcela inicialmente negaram os crimes, mas reconheceram a participação ao ver as imagens do circuito interno. Marcela afirmou ainda que se arrependia de não ter impedido o colega.

O técnico Marcos trabalhava há cinco anos na área e, após a abertura da investigação interna, os três suspeitos foram demitidos do Hospital Anchieta. Marcos já havia sido contratado em outra unidade particular de Taguatinga, atuando em uma UTI pediátrica.

As investigações continuam para apurar se existem outras vítimas no Hospital Anchieta ou em outros hospitais em que o técnico tenha trabalhado.

Tags:

Crime Presos Mortes Hospital Anchieta

