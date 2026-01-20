Polícia Militar remove barricadas feitas por criminosos em bairro de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 13:56
Uma operação da Polícia Militar da Bahia removeu barricadas instaladas ilegalmente por criminosos na rua Alto da Mangueira, em Pernambués, nesta terça-feira (20). As estruturas, que já foram identificadas em outros bairros de Salvador, têm como objetivo bloquear o acesso das forças de segurança e restringir a circulação dos moradores locais.
A ação foi conduzida por guarnições da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). A operação de desobstrução foi iniciada imediatamente após a identificação das barricadas, segundo a corporação. A intervenção tenta coibir o controle territorial imposto pelo tráfico de drogas na região.
Com a via liberada, o policiamento segue intensificado no bairro para garantir a segurança da comunidade e evitar novas obstruções. "A Polícia Militar reafirma o compromisso de assegurar o direito de ir e vir e o cumprimento da lei em toda a localidade", diz a PM, em nota.