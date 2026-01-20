OPERAÇÃO

Polícia Militar remove barricadas feitas por criminosos em bairro de Salvador

Obstáculos foram instalados para bloquear acesso da polícia

Maysa Polcri

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 13:56

PM destrói barricada em Salvador Crédito: Divulgação

Uma operação da Polícia Militar da Bahia removeu barricadas instaladas ilegalmente por criminosos na rua Alto da Mangueira, em Pernambués, nesta terça-feira (20). As estruturas, que já foram identificadas em outros bairros de Salvador, têm como objetivo bloquear o acesso das forças de segurança e restringir a circulação dos moradores locais.

A ação foi conduzida por guarnições da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). A operação de desobstrução foi iniciada imediatamente após a identificação das barricadas, segundo a corporação. A intervenção tenta coibir o controle territorial imposto pelo tráfico de drogas na região.