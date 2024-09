CRIME

Em seis dias, PM precisa derrubar duas barricadas de traficantes em Salvador

Agentes destruíram uma construção irregular no Engenho Velho da Federação na terça-feira (17)

Wendel de Novais

Publicado em 18 de setembro de 2024 às 07:53

PMs derrubaram barricada na Baixa da Égua Crédito: Reprodução/PM

Em menos de uma semana, duas barricadas construídas por traficantes precisaram ser destruídas por agentes da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) em Salvador. Nesta terça-feira (17), PMs derrubaram um muro que impediria a passagem de viaturas na localidade da Baixa da Égua, no Engenho Velho da Federação. A ação ocorreu durante a Operação Força Total. Seis dias antes, na última quinta-feira (12), policiais fizeram o mesmo com uma estrutura de concreto que estava bloqueando uma via no Bairro da Paz.

A ação na Baixa da Égua contou com equipes da 41ª CIPM, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel Operacional (BPatamo) e do Comando de Inteligência. “Além da derrubada da estrutura, as guarnições limparam nomes de um grupo criminosos escrito em um muro como tentativa de ocupar território. Houve suporte de um drone para localizar a estrutura utilizada por indivíduos, que conseguiram fugir com a chegada das viaturas”, diz a PM.

A corporação confirmou ainda que soube da estrutura irregular pelo Disque Denúncia (181) através do contato da população que estava prejudicada pela barricada e reforçou que a polícia está atenta a novas denúncias para agir.

Outra barricada foi derrubada no Bairro da Paz Crédito: Reprodução