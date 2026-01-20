Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marcia Castro faz show de graça com participações de Daniela Mercury, Mayra Andrade, Larissa Luz e Josyara

Evento será realizado nesta quinta-feira (22)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 15:08

Marcia Castro
Marcia Castro faz show gratuito em Salvador Crédito: Divulgação

A cantora Marcia Castro realiza mais uma edição especial do projeto autoral Roda de Samba Reggae neste verão. O show gratuito acontece na Praça da Cruz Caída, no Centro Histórico, na quinta-feira (22), às 18 horas. A apresentação contará com a participação das cantoras Daniela Mercury, Larissa Luz, Josyara e Mayra Andrade. 

A primeira edição da Roda de Samba Reggae deste ano foi realizada no último dia 8 de janeiro, no Largo da Saúde, e contou com participações de Àttooxxá e Filhos de Jorge.

O show faz homenagem aos grupos e artistas do samba reggae, célula fundamental da música baiana e do Carnaval de Salvador, e também marca o lançamento da música “Hoje Vai Dar Praia", aposta da cantora para a folia de 2026. 

Serviço 

Serviço

O que: Roda de Samba Reggae

Quando: quinta-feira (22), a partir das 18 horas 

Onde: Praça da Cruz Caída, Centro Histórico de Salvador

Entrada gratuita

Mais recentes

Imagem - Casal de Salvador é condenado por tráfico internacional de pessoas para a Europa

Casal de Salvador é condenado por tráfico internacional de pessoas para a Europa
Imagem - 11 vacas morrem após descarga elétrica em cidade na Bahia

11 vacas morrem após descarga elétrica em cidade na Bahia
Imagem - Qual o destino da antiga Rodoviária de Salvador? Governo cria comissão para evitar riscos

Qual o destino da antiga Rodoviária de Salvador? Governo cria comissão para evitar riscos

MAIS LIDAS

Imagem - Quem são os técnicos de enfermagem presos por matar três pacientes com desinfetante em UTI de hospital
01

Quem são os técnicos de enfermagem presos por matar três pacientes com desinfetante em UTI de hospital

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
02

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Nova Rodoviária de Salvador começa a operar, mas deixa comerciantes informais da antiga à deriva
03

Nova Rodoviária de Salvador começa a operar, mas deixa comerciantes informais da antiga à deriva

Imagem - Polícia Militar remove barricadas feitas por criminosos em bairro de Salvador
04

Polícia Militar remove barricadas feitas por criminosos em bairro de Salvador