Marcia Castro faz show de graça com participações de Daniela Mercury, Mayra Andrade, Larissa Luz e Josyara

Maysa Polcri
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 15:08
A cantora Marcia Castro realiza mais uma edição especial do projeto autoral Roda de Samba Reggae neste verão. O show gratuito acontece na Praça da Cruz Caída, no Centro Histórico, na quinta-feira (22), às 18 horas. A apresentação contará com a participação das cantoras Daniela Mercury, Larissa Luz, Josyara e Mayra Andrade.
A primeira edição da Roda de Samba Reggae deste ano foi realizada no último dia 8 de janeiro, no Largo da Saúde, e contou com participações de Àttooxxá e Filhos de Jorge.
O show faz homenagem aos grupos e artistas do samba reggae, célula fundamental da música baiana e do Carnaval de Salvador, e também marca o lançamento da música “Hoje Vai Dar Praia", aposta da cantora para a folia de 2026.
Serviço
O que: Roda de Samba Reggae
Quando: quinta-feira (22), a partir das 18 horas
Onde: Praça da Cruz Caída, Centro Histórico de Salvador
Entrada gratuita