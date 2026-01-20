CRIME

Casal de Salvador é condenado por tráfico internacional de pessoas para a Europa

Cinco pessoas, sendo duas baianas, foram condedadas pelo Tribunal de Turim, na Itália

Maysa Polcri

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 15:00

Investigações tiveram participação da Polícia Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Cinco brasileiros foram condenados pelo Tribunal de Turim, na Itália, pelos crimes de tráfico de pessoas e exploração da prostituição. Os investigados estavam presos no país desde abril de 2025. Dois deles, um homem e uma mulher, são baianos, segundo informações da Polícia Federal.

Ambos foram condenados a uma pena de nove anos e dez meses de prisão. Os pais do homem, que eram cúmplices, também foram condenados a sete anos e nove meses de prisão (pai) e cinco anos e seis meses (mãe). Uma mulher, que também integrava o núcleo criminoso, deve cumprir seis anos, um mês e 27 dias. Após o cumprimento das penas, todos serão expulsos da Itália.

As investigações apontam que os condenados recrutavam pessoas no Brasil com promessas de trabalho lícito na Itália. Após a chegada ao país europeu, as vítimas eram submetidas a dívidas abusivas e constrangidas a exercer a prostituição, com retenção dos valores obtidos.

A apuração teve início após o relato de uma das vítimas, com atuação conjunta da Polícia Federal em Roma, autoridades italianas e unidades da Polícia Federal no Brasil. As ações resultaram na prisão dos integrantes da organização criminosa e na condenação judicial.