BAHIA

Delegado é baleado e dois suspeitos são mortos durante operação policial

Polícia apreendeu armas, rádios comunicadores, munições e roupas táticas

Maysa Polcri

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 16:22

Material foi apreendido durante operação na Bahia Crédito: Divulgação

Um delegado foi baleado e dois suspeitos foram mortos durante uma operação policial realizada no distrito de Montinho, no município de Itabela, no extremo sul da Bahia. A ação, realizada nesta terça-feira (20), teve como alvo integrantes de uma organização criminosa investigada por envolvimento em homicídios e tráfico de drogas em Eunápolis e região.

O delegado, que participava da operação, foi atingido de raspão no braço durante o confronto. Ele recebeu atendimento imediato, está em estado de saúde estável e não corre risco de morte. Já os suspeitos, identificados como Edcarlos Silva dos Santos e Lucas Gabriel Novais Oliveira, foram baleados após troca de tiros com as forças de segurança, chegaram a ser socorridos para o Hospital de Itabela, mas não resistiram aos ferimentos.

A operação foi deflagrada por uma força-tarefa composta pela Delegacia Territorial de Eunápolis, pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Eunápolis) e pela Rondesp Extremo Sul. As equipes chegaram ao local após investigações indicarem que suspeitos de homicídios recentes em Eunápolis estariam escondidos em um imóvel na localidade de Montinho.

Entre os crimes apurados estão os assassinatos de Carlos Daniel Souza Cunha, de 18 anos, ocorrido em 30 de dezembro, e de Jhonatan Gustavo Santos Oliveira, de 24 anos, registrado em 12 de novembro, ambos no bairro Doutor Gusmão, em Eunápolis.

Segundo a polícia, durante a aproximação tática e o anúncio da presença das guarnições, os agentes foram recebidos a tiros a partir do interior da residência, o que provocou o revide. No imóvel, foi encontrado um morador que afirmou ter sido coagido pelos suspeitos a abrigá-los. De acordo com as investigações, ele não possui ligação com a organização criminosa.