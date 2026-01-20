Acesse sua conta
Veja novo item exclusivo que acompanha edição desta sexta (23) do CORREIO

Exemplar do dia e item serão vendidos por apenas R$ 15,00

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 17:23

Verão é tempo de curtir o os dias ensolarados na praia. Para acompanhar o 'rolê' favorito dos baianos, o CORREIO* terá um item exclusivo para acompanhar a edição desta sexta-feira (23). Na compra do jornal do dia, o leitor poderá adquirir uma bolsa de praia. 

Os leitores poderão escolher entre duas variações de cores do item, laranja e azul escuro, com estampa personalizada pela  ilustradora Gabriela Cruz, inspirada na estação mais vibrante do ano. 

Gabriela Cruz é ilustradora e jornalista, com formação em Licenciatura em Desenho e Plástica pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Comanda o projeto De Tudo Que Eu Vejo (@detudoqueeuvejo), onde transforma observações do cotidiano em imagens de estética pop e urbana, marcadas por traço autoral, cores expressivas e narrativa visual direta.

Seu olhar urbano é atravessado por diferentes paisagens e ritmos, como Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York e Paris,  que influenciam a construção das cenas, o uso da cor e a atmosfera dos trabalhos. Na ilustração sobre o verão criada para a bolsa de praia promocional do jornal CORREIO*, esse repertório se traduz em luz, movimento e sensação de cidade vivida, conectando a estação ao imaginário contemporâneo.

O jornal, junto com o produto, será vendido por R$ 15,00 em todos os pontos de venda, com exceção das grandes redes de supermercados. Na data, a edição do jornal sem o produto será vendida por R$ 2,25.

Para os assinantes do CORREIO, basta ligar para a central de atendimento e solicitar a nécessaire na sexta-feira, por meio do número (71) 3480-9140 ou pelo WhatsApp (71) 98951-3000. Serão contemplados os primeiros 100 que entrarem em contato. A entrega para assinantes acontece apenas na capital. A promoção é válida enquanto durarem os estoques.

