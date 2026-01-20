Acesse sua conta
Terceiro envolvido em morte de PM na Avenida Contorno é preso

O policial Osniésio Pereira Salomão foi morto a tiros na última quinta-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 18:49

Osniésio Pereira Salomão foi morto a tiros na Avenida Contorno
Osniésio Pereira Salomão foi morto a tiros na Avenida Contorno Crédito: Reprodução

O terceiro envolvido na morte do policial militar Osniésio Pereira Salomão, de 37 anos, baleado na noite da última quinta-feira (15), na Avenida Lafayete Coutinho, conhecida como Avenida Contorno, em Salvador, foi preso nesta terça-feira (20).

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é apontado como o condutor da motocicleta utilizada durante o crime para transportar o autor dos disparos.

O homem preso é Gabriel dos Santos, de 25 anos, morador da Chapada do Rio Vermelho, no Complexo do Nordeste de Amaralina. O advogado de Gabriel, Lucas Cavalcanti, rebateu as acusações. Segundo ele, o jovem trabalha como mototaxista e foi chamado para realizar uma corrida para o local.  "Ele é mototaxista, trabalha, tem uma atividade lícita. Nunca foi preso, nunca se envolveu com nenhum tipo de atividade criminosa. Ele apenas foi solicitado para realizar um corrida de mototáxi e essa pessoa que solicitou a corrida foi quem efetuou toda a ação", disse em entrevista a TV Bahia.

Gabriel dos Santos
Gabriel dos Santos Crédito: Reprodução

Ainda segundo o advogado, ao perceber os tiros, Gabriel foi embora do local. "O Vitor pediu pra descer, assim que desceu, o Gabriel seguiu o caminho e logo depois ele ouviu os disparos. Voltou assustado, viu que estava diante de uma cena que ele não conseguiu entender, mas com certeza uma troca de tiros, e assustado foi embora. Mas, não tem, efetivamente, nenhuma participação nessa atividade criminosa", acresentou.

Na segunda-feira (19), outro homem suspeito de envolvimento com o crime já havia sido preso. Ele foi identificado como Geovane de Oliveira da Silva, de 26 anos. Já Vitor Souza da Silva, apontado como autor dos disparos contra o policial, foi baleado no confronto e morreu no local.

O advogado de Gabriel também revelou que ele já conhecia Geovane. "O Geovane é o proprietário da moto, ele fez a compra da moto pra que Gabriel pudesse exercer a atividade de mototaxista. Então, foi pedido de um amigo", contou.

Câmera registrou ação

O crime foi registrado por uma câmera acoplada em um carro que passava pelo local. Nas imagens, constam o registro do dia e horário do crime. Na gravação, é possível ver dois homens correndo armados em direção à pista e, em seguida, aparece outro homem também portando um revólver pouco antes do tiroteio começar. Após os disparos, dois homem ficam caídos no chão e o terceiro foge.

Outros vídeos que circulam em redes sociais mostram um grupo de pessoas prestando socorro a um dos baleados. De acordo com testemunhas, que preferiram não se identificar, ele seria o capitão da Polícia Militar Osniesio Pereira Salomão, lotado na 18ª Companhia Independente da Polícia Militar.

Ainda de acordo com esses relatos, os dois homens que atiraram contra o capitão estariam praticando assalto.

