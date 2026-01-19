Acesse sua conta
Suspeito de envolvimento na morte de capitão da PM é preso em Salvador

Homem teve o mandado de prisão cumprido; outro suspeito ainda é investigado

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 21:22

Capitão da PM é morto a tiros após reagir a tentativa de assalto em Salvador
Capitão da PM foi morto a tiros após reagir a tentativa de assalto em Salvador Crédito: Reprodução

Um homem suspeito de participar da ação criminosa que resultou na morte do capitão da Polícia Militar, Osniésio Pereira Salomão, de 37 anos, foi preso nesta segunda-feira (19). O oficial foi baleado na Avenida Lafayete Coutinho, conhecida como Avenida Contorno, na noite da última quinta-feira (15).

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que o homem, também suspeito de envolvimento em outros crimes, estava no local onde ocorreu o confronto em que o policial militar foi assassinado.

Capitão da PM é morto a tiros em tentativa de assalto

Capitão da PM é morto a tiros após reagir a tentativa de assalto em Salvador

“A Polícia Civil segue investigando o paradeiro de outro suspeito de participação na morte do militar. As apurações continuam com o objetivo de identificar e prender todos os envolvidos na ação criminosa”, informou a corporação.

O capitão da PM foi atingido após reagir a uma tentativa de assalto. Segundo informações da TV Bahia, ele havia saído a pé de uma festa realizada na região da Marina quando foi abordado por dois homens por volta das 19h50. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o capitão é surpreendido pelos suspeitos. Ele tentou reagir e houve uma intensa troca de tiros. Durante o confronto, um dos assaltantes, de 23 anos, foi baleado e morreu. O segundo suspeito fugiu. O capitão era lotado na 18ª Companhia Independente (CIPM/Periperi).

Veja o momento em que aconteceu o tiroteio

Dois homens morrem após troca de tiros na Avenida Contorno

Conhecido como capitão Salomão, o oficial tinha 37 anos se formou na turma de 2010. Ele já havia atuado como subcomandante do Batalhão Gêmeos, unidade responsável pelo Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos a Coletivos. 

Além da carreira militar, Salomão também era dono e fundador do Boteco do Salomé, estabelecimento localizado em Periperi que reúne mais de 61 mil seguidores nas redes sociais. O bar anunciou que ficará fechado por tempo indeterminado após a morte do fundador.

